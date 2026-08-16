Arteta: Postoje pozicije koje moramo da pojačamo, Arsenal nikada nije vezao dve titule

Pre svega, za ubedljiv trijumf je istakao kao odlučujući faktor – glad Tobdžija da podignu još jedan pehar. “ Naravno da sam izuzetno zadovoljan igrom, rezultatom i osvajanjem prvog trofeja. Pričali smo o želji da otvorimo sezonu i pokažemo koliko želimo trofej. Definitivno sam video puno pozitivnih stvari protiv vrhunskog protivnika ”, rekao je Arteta.

Jedno od otkrovbenja ovog meča bio je Hristos Colis, 24-godišnji krilni napadač, kojeg je Arsenal ovog leta kupio od Klub Briža za 40.000.000 evra. Grk je zabeležio dve asistencije protiv Sitija.

“Pa, ono što sam rekao prošle nedelje — mislim da ulazi u tim veoma prirodno, uklopio se, izuzetno je inteligentan momak i ima važnu vrlinu: kada je u poslednjih 20–30 metara, izuzetno je staložen. Zna da pronađe saigrače u šesnaestercu i oko njega ili da sam završi akciju. To je ponovo pokazao dva ili tri puta i bio je odlučujući faktor”.

Generalno, ekipa je od prvog minuta izgledala dominantno. Pomogao je i gol Rikarda Kalafjorija posle 23 sekunde, najbriži još od 1968. godine.

“Mislim da je to zasluga priprema koje smo odradili u predsezoni i odluka koje su momci doneli posle Svetskog prvenstva — da nastave da se pripremaju i da dođu ranije jer su želeli da budu deo ovoga, da osvoje ovo takmičenje. To je nešto što smo zaslužili prošle godine, kao i priliku da igramo protiv Sitija ovde. Veoma sam impresioniran načinom na koji smo igrali, a posebno načinom na koji smo se borili. To je standard za nas, i ako zadržimo standarde na ovom nivou, siguran sam da ćemo biti veoma konkurentni”.

Novinare je zanimalo da Arteta ispriča još malo o Colisu i njegovim asistencijama za drugi i treći gol.

“To je prirodan kvalitet. Ima bolji tim oko sebe, stavljate ga u sve više situacija, pa je i obim veći uz nivo kvaliteta koji poseduje — brojke će biti veće. Toliko želi da uči, da napreduje, da trenira i to nije slučajnost. On je zaista konstantan igrač u svemu što radi i veoma sam impresioniran njime”.

Hristos Colis protiv Mančester Sitija (©AFP)

Mikel Merino je nedavno rekao da Arsenal ima najbolji vezni red na svetu. Arteta nije hteo baš tako da ga oceni, ali...

“Ono što moramo da napravimo je da svako svojim kvalitetima dopunjuje igrača pored sebe, da imamo tu fleksibilnost i raznovrsnost s kvalitetima koji su nam potrebni u zavisnosti od protivnika. Danas smo to ponovo videli: promenili smo ga i uneli druge kvalitete u različitim trenucima utakmice, a to je izuzetno velika snaga”.

Najvažnije je što se ekipa nije zasitila posle osvojene titule u Premijer ligi. Sada je cilj da prvi put veće dva trofeja u tom takmičenju, što Tobdžije nikada nisu uspele. Samo su u periodu od 1933. do 1935. vezali tri titule, ali to je bilo neko drugo vreme.

“To je zato što želimo da prođemo kroz to ponovo. Kada kažete sebi: ‘Želim ponovo da doživim taj trenutak, želim da doživim sve te trenutke, pa i veće od njih’. Znamo šta će biti potrebno mnogo, znamo koliko je zadatak težak — ovaj fudbalski klub nikada u istoriji nije vezao dve titule. Znamo da će to zahtevati nešto posebno i spremni smo za to”.

Ideja da levi bek Kalafjori napada visoko ekspresno je donela rezultat. Arteta ne krije da je to bio deo plana.

“Mislim da on može da bude kompletan igrač. Možemo od njega da tražimo da pokriva određene delove terena, a kada dođe u šesnaesterac ili oko njega, ima tu intuiciju i tajming da stvara prilike i daje golove. Ali u isto vreme od njega tražimo i defanzivne zadatke. Tražimo to od njega jer je sposoban za to, zna kako se to radi, a ako ga održimo u takvoj fizičkoj kondiciji, on če biti vrhunski igrač”.

(©AFP)

Treći gol je postigao Martin Edegor, još jedan izuzetno bitan igrač Arsenala koji je prošle sezone imao dugu pauzu.

“Propustio je pet ili šest meseci iz različitih razloga i bilo mu je izuzetno teško da uhvati zamajac. Zato sam siguran da ćemo ove godine videti sasvim drugačijeg Martina, ako uspemo da ga održimo zdravim i spremnim. Od prvog dana priprema osećam da u sebi ima posebnu želju i glad da nešto dokaže i pokaže, jer je to timu takođe potrebno”.

Protiv Mančester Sitija nije bilo mesta ni na klupi za igrače poput Gabrijela Martinelija, Itana Envanerija i Gabrijela Žezusa. Odmah su se novinari zapitali da li to nagoveštava neki izlazni transfer.

“Ne, to su čisto taktičke odluke. Pokušavam da ubedim Premijer ligu i klubove da proširimo broj igrača koje možemo da imamo u protokolu, jer igramo sve više utakmica i opterećenje je nestvarno. Ne dati šansu tim igračima da budu tu i učestvuju samo zato što ne možemo sve da ih prijavimo je prava šteta. To je najteži deo ovog posla, ali nema nikakve pozadine. Jednostavno, činjenica je da možemo da povedemo 18 igrača sa rezervama i verovali smo da su nam za današnju utakmicu bile potrebne baš ove opcije, posebno imajući u vidu fizičku spremu pojedinih igrača”.

Ovog puta je na klupi bio samo jedan defanzivan igrač. Tu bi mogao Arsenal da traži pojačanje do kraja prelaznog roka.

“Pa, znamo da postoje određene pozicije na kojima smo zbog povreda slabiji i koje moramo da pojačamo. Trudimo se da to uradimo, pokušavamo već nedeljama, tako da ako se ukaže prava prilika i klub bude u mogućnosti — uradićemo to”, uverava Arteta.

Prošle sezone je Deklan Rajs odigrao ukupno 69 utakmica za klub i reprezentaciju Engleske. Sada je zbog toga startovao sa klupe.

“Pa, i ranije je imao veliku minutažu. U poslednje dve ili tri sezone je bilo nešto veoma slično, tako da mu to nije novo. Nadam se da neće morati to da ponavlja u toj meri i da ćemo moći više da se fokusiramo na kvalitet i same predstave nego na sam obim utakmica”, zaključio je Arteta.

Arsenal, kao aktuelni šampion, novu sezonu Premijer lige otvoriće sledećeg petka od 21.00 časova susretom sa Koventrijem u Londonu.

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