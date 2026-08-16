Micov se vratio u Valjevo
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 19:13
Nekadašnji reprezentativac ponovo dolazi na mesto sportskog direktora
Nekadašnji reprezentativac Srbije Vladimir Micov zvanično se vratio u valjevski Metalac, gde će ponovo obavljati funkciju sportskog direktora, rolu koju je već uspešno pokrivao pre odlaska u turski Galatasaraj.
Ipak, boravak u Istanbulu nije dugo trajao za proslavljenog košarkaša i bivšeg prvotimca Partizana, Budućnosti, CSKA iz Moskve i Olimpije iz Milana. Micov je odlučio da se vrati u srpsku košarku i ponovo postane ključni šraf u organizaciji i funkcionisanju kluba iz Valjeva.
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„Pre svega sam bio tu drugarski, uz kuma Branislava Ratkovicu, koji je bio i trener i predsednik kluba. Nisam bio previše uključen. Nekoliko puta sam bio u Valjevu, uključio sam se na nekoliko sastanaka. Međutim, nažalost, najveći problem svih klubova u Srbiji jeste to što se svake godine iznova traže sredstva i igrači. Tako će biti i ovog leta. Svi će otići za malo više para u neke druge klubove i sve ide iznova. Stalno se potpisuju novi igrači. Dobio sam poziv kada se pojavio Partizan, koji je tražio klub sa kojim bi imao saradnju, da praktično budemo Partizan 2. Mi smo to iskreno želeli, ubrzali smo sastanke da sve rešimo što pre. Sa druge strane, nije sve išlo toliko brzo, ali smo mi hteli da sastavimo ekipu", svojevremeno je za Mozzart Sport Vladimir Micov objasnio svoju rolu u Metalcu.
Metalac je prethodnu sezonu u KLS takmičenju završio na 10. mestu na tabeli, uz ostvareni učinak od 13 pobeda i 17 poraza. Dolaskom Micova, Valjevci žele da naprave iskorak i stabilizuju klub na svim nivoima pred naredne izazove.