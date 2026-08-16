Kanselo za džabe

Pogotovo je ovo dobar posao za Barsu jer Kanselo dolazi za džabe pošto je uspeo da izdejstvuje raskid ugovora sa Saudijcima koji je trajao do sledećeg leta i koji mu je garantovao 15.000.000 evra u narednih godinu dana.

Nije Al Hilal želeo da ga zadrži jer se još letos posvađao sa trenerom Simoneom Inzagijem, zbog čega je jesenas sklonjen iz tima, a zimus poslat na pozajmicu u Barselonu. Međutim, Arapi su se nadali da će izvući makar deo uloženog. Tražili su obeštećenje između 10.000.000 i 15.000.000 evra, nudili i opciju da doplate uz Kansela za Marka Kasada, ali je Portugalac uspeo da izdejstvuje “čiste papire”. To će ga verovatno i koštati jer je malo verovatno da će mu Al Hilal isplatiti preostalu godinu ugovora, ali će makar trajno postati član Barselone. Doduše, za znatno nižu zaradu…

Kanselo je u drugom delu prošle sezone bio standardan kod Hansija Flika na poziciji levog beka, koju je nekada pokrivao i u Mančester Sitiju iako mu je desna strana odbrane prirodno mesto. Vrlo brzo se uklopio, a u novoj sezoni bi trebalo da mu bude još lakše jer je pored Rafinje na levo krilo došao i Entoni Gordon, koji mnogo polaže na defanzivnu disciplinu i omogućiće ofanzivne izlete Portugalca. Još ako dođe Rodri, koji takođe pruža defanzivni balans i daje bekovima slobodu da se podignu visoko…

Al Hilal se rešio makar jednog od viška stranaca, uskoro će i Darvina Nunjeza poslati u Trabzon, a plan je da jedno mesto oslobodi pozajmicom Brazilca Malkoma i na njegovo mesto dovede kapitalno pojačanje.