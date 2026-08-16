Kanselo za džabe
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 20:10
Portugalac izdejstvovao čiste papire.
Još jedan veliki posao je završila Barselona nakon transfera Entonija Gordona i Karima Adejemija na početku prelaznog roka.
Trajni ugovor sa Kataloncima će uskoro potpisati i Žoao Kanselo. Ne može se reći da je novajlija jer će mu ovo biti treći mandat u Barseloni. Bio je pozajmljen od Mančester Sitija u sezoni 2023/24, a igrao je za Blaugranu i prošlu polusezonu kao pozajmljen igrač Al Hilala. Nakon pozajmica, sada će konačno postati punopravan član Barse.
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Pogotovo je ovo dobar posao za Barsu jer Kanselo dolazi za džabe pošto je uspeo da izdejstvuje raskid ugovora sa Saudijcima koji je trajao do sledećeg leta i koji mu je garantovao 15.000.000 evra u narednih godinu dana.
Nije Al Hilal želeo da ga zadrži jer se još letos posvađao sa trenerom Simoneom Inzagijem, zbog čega je jesenas sklonjen iz tima, a zimus poslat na pozajmicu u Barselonu. Međutim, Arapi su se nadali da će izvući makar deo uloženog. Tražili su obeštećenje između 10.000.000 i 15.000.000 evra, nudili i opciju da doplate uz Kansela za Marka Kasada, ali je Portugalac uspeo da izdejstvuje “čiste papire”. To će ga verovatno i koštati jer je malo verovatno da će mu Al Hilal isplatiti preostalu godinu ugovora, ali će makar trajno postati član Barselone. Doduše, za znatno nižu zaradu…
Kanselo je u drugom delu prošle sezone bio standardan kod Hansija Flika na poziciji levog beka, koju je nekada pokrivao i u Mančester Sitiju iako mu je desna strana odbrane prirodno mesto. Vrlo brzo se uklopio, a u novoj sezoni bi trebalo da mu bude još lakše jer je pored Rafinje na levo krilo došao i Entoni Gordon, koji mnogo polaže na defanzivnu disciplinu i omogućiće ofanzivne izlete Portugalca. Još ako dođe Rodri, koji takođe pruža defanzivni balans i daje bekovima slobodu da se podignu visoko…
Al Hilal se rešio makar jednog od viška stranaca, uskoro će i Darvina Nunjeza poslati u Trabzon, a plan je da jedno mesto oslobodi pozajmicom Brazilca Malkoma i na njegovo mesto dovede kapitalno pojačanje.