Albert Rijera: Do maja moramo da imamo ekipu za Ligu šampiona

Pet tek utakmica, četiri pobede i samo jedan poraz. Ali taj jedan, onih 1:5 u Plzenju, dugo će progoniti Alberta Rijeru. Sve dok taj rezultatski neuspeh ne obriše dobrim rezultatom u Evropi. Ove sezone u Ligi konferencije, a sledeće sezone, nada se Španac, i u Ligi šampiona. A, da bi taj cilj bio ostvaren, kaže Rijera u intervjuu za Radio Televiziju Srbije, stručni štab Crvene zvezde moraće već u maju da zna na koga može ozbiljno da računa na najvećoj evropskoj sceni.

“Već sam razgovarao ne samo sa igračima, već i sa klubom o tome gde želimo da stignemo. Ovde je cilj veoma jednostavan. Maksimum. To je, između ostalog, i srpski mentalitet. Želi se maksimum … Zato sledećeg maja moramo da završimo sezonu na pravi način, sa grupom za koju ćemo biti uvereni da može da ode u Ligu šampiona i da igra ligašku fazu elitnog takmičenja. Ali da bismo do maja došli u takvu situaciju, tokom narednih meseci moramo mnogo toga da uradimo. Ja na terenu sa ekipom, a zajedno sa klubom, sa kojim imam veoma dobar odnos, kako bismo napravili grupu kakvu želimo da imamo sledećeg maja”, rekao je Rijera u intervjuu za RTS.

Konkretno, eto malog kurioziteta, za Draganu Džajić, ćerku aktuelnog predsednika Fudbalskog saveza Srbije i treće Zvezdine zvezde Dragana Džajića. A govorilo se manje o aktuelnom trenutku, više o Rijeri kao čoveku, pre svega treneru. I njegovom odnosu sa svlačionicom.

“Možemo to da uporedimo sa odnosom između muža i žene. Postoje trenuci kada morate da razgovarate, da se raspravljate, kada nije sve lepo. Jer ponekad igraču morate da kažete istinu, a to je da nešto ne radi dobro. Naravno, mnogo je lepše reći mu: 'Ti si dobar igrač', ali ja sam direktna osoba. Ne volim da obmanjujem igrače niti ekipu. Volim da budem direktan sa njima, da im kažem istinu, ono što vidim. Ali sa druge strane, kao i u odnosu sa ženom, moraš da pružiš i nežnost, ljubav i razumevanje… Prvog dana rekao sam igračima: Ja sam ovde da vam pomognem. Nisam ovde da bih se ljutio na bilo koga. Nisam ovde da budem vaš tata niti diktator”.