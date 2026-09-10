Skandiranje „Usman, Zlatna lopta“ u drugačijoj verziji? Ako pitate Enrikea, može za Hviču

Svako ima svog favorita, a sasvim je i logično da u prvi plan saigrači i trener guraju one iz svog kluba. Žoze Murinjo nije bio direktan, kako ume da bude, ali je rekao šta misli: Zlatna lopta za njega je Kilijan Embape. Isto i za Tjerija Anrija.

I u narednom periodu, sve tamo do pred kraj oktobra kada će biti dodeljena, biće predikcija, ali i obrazloženja zašto baš taj neko treba da je prigrli. Ako pitate Luisa Enrikea, čoveka koji je drugu godinu zaredom vodio Pari Sen Žermen do trona u Ligi šampiona, i ove godine Zlatna lopta stanuje na Parku prinčeva.