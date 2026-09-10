Skandiranje „Usman, Zlatna lopta“ u drugačijoj verziji? Ako pitate Enrikea, može za Hviču
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 14:28
Ali, ne odbacuje mogućnost ni da je Dembele ponovo uzme, kao ni da završi u rukama Vitinje ili Fabijana Ruisa
Svako ima svog favorita, a sasvim je i logično da u prvi plan saigrači i trener guraju one iz svog kluba. Žoze Murinjo nije bio direktan, kako ume da bude, ali je rekao šta misli: Zlatna lopta za njega je Kilijan Embape. Isto i za Tjerija Anrija.
I u narednom periodu, sve tamo do pred kraj oktobra kada će biti dodeljena, biće predikcija, ali i obrazloženja zašto baš taj neko treba da je prigrli. Ako pitate Luisa Enrikea, čoveka koji je drugu godinu zaredom vodio Pari Sen Žermen do trona u Ligi šampiona, i ove godine Zlatna lopta stanuje na Parku prinčeva.
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Apsolutno u tome ima utemeljenja.
Pari Sen Žermen je sinoć kod kuće deklasirao Slovan iz Bratilsave, na semaforu je stajalo 6:1. Het-trik Ferana Toresa, dva komada Usmana Dembelea, te pogodak Fabijana Ruisa. Koliku dubinu ima pariski klub govori podataka da Luis Enrike nije koristio Dezirea Duea i Hviču Kvaracheliju.
Bio je to deo plana…
„Dezire je mnogo igrao, pokušao sam da odaberem najbolje za ovu utakmicu. Kvara, po meni, može da osvoji Zlatnu loptu. Kao i Usman Dembele, Vitinja, pa i Fabijan Ruis. Naši navijači skandiraju: „Usman, Zlatna lopta“. U budućnosti ćemo možda čuti to skandiranje za nekog drugog“, rekao je Luis Enrike.
Prija svima u Parku prinčeva što daju toliko kandidata za Zlatnu loptu.
„To što smo tim sa najviše igrača na listi od 30 nominovanih predstavlja motivaciju za nas, to je ono što Pari Sen Žermen simbolizuje“, podvukao je trener Pari Sen Žermena.