Partizan Mozzart Bet predstavio novi dres (VIDEO)

Košarkaški klub Partizan Mozzart Bet zvanično je predstavio novu garnituru dresova za sezonu 2026/27, u kojoj će igrači crno-belih prvi put istrčati na teren već sutra, u petak, na utakmici protiv Fuenlabrade u okviru pripremnog turnira.

Novi dres donosi i značajne vizuelne promene u odnosu na prethodne godine. Najveća novina jeste to što, uz odobrenje Evrolige, ime kluba sada ponosno stoji na grudima, na prednjem delu dresa. Pored toga, oprema nosi i jaku emotivnu poruku jer su u nju utkani i ugravirani stihovi dobro poznatih navijačkih pesama, pa će tim ove sezone doslovno nositi podršku sa tribina na svojim leđima i grudima.