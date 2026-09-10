Partizan Mozzart Bet predstavio novi dres (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 16:01
Ime kluba sada stoji na grudima
Košarkaški klub Partizan Mozzart Bet zvanično je predstavio novu garnituru dresova za sezonu 2026/27, u kojoj će igrači crno-belih prvi put istrčati na teren već sutra, u petak, na utakmici protiv Fuenlabrade u okviru pripremnog turnira.
Novi dres donosi i značajne vizuelne promene u odnosu na prethodne godine. Najveća novina jeste to što, uz odobrenje Evrolige, ime kluba sada ponosno stoji na grudima, na prednjem delu dresa. Pored toga, oprema nosi i jaku emotivnu poruku jer su u nju utkani i ugravirani stihovi dobro poznatih navijačkih pesama, pa će tim ove sezone doslovno nositi podršku sa tribina na svojim leđima i grudima.
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Svi ljubitelji crno-belih boja moći će već od petka da nabave svoj primerak u zvaničnoj prodavnici KK Partizan Shop u ulici Kralja Milana, kao i putem sajta. Za vikend se akcija seli i na otvoreno, pa će u nedelju dresovi biti u prodaji na štandovima na Kalemegdanu, dok će od utorka biti dostupni i u svim ostalim šopovima.