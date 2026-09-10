Drugo reprezentativno pojačanje OFK Beograda u jednom danu – Stojković iz Sent Etjena
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 14:10
Marko Gobeljić dobio konkurenciju
Dve pobede, tri remija i tri poraza za deveto mesto na tabeli Mozzart Bet Superlige. Iako u napadu dosta toga funkcioniše, ali je OFK Beograd primio 13 golova manje samo od Zemuna, Čukaričkog i Partizana?! Ima i do uvek otvorenog fudbala Jovana Damjanovića, ali i on kao trener orijentisan ka napadu želi nešto pouzdaniju poslednju liniju zbog čega su Romantičari u jednom danu doveli dva reprezentativna pojačanja.
O prvom, Nikoli Marašu, već smo pisali, a ni sat kasnije Mozzart Sportu je stigla informacija da će plavo-beli dres kluba sa Karaburme zadužiti i Strahinja Stojković, U19 reprezentativac Srbije i nekadašnji desni bek Crvene zvezde.
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Stojković je iz Ljutice Bogdana otišao leta 2025. kada je u transferu teškom 2.800.000 evra prešao u Sent Etjen. Ali u Francuskoj nije mogao do prave šanse, za prvi tim je odigrao 67 minuta raspoređena u dve utakmice, pa se kalio u B timu u petoj ligi.
Ove sezone još ni minut, mada je na prva tri meča bar sedeo na klupi, ali kada je video u kom se smeru situacija odvija verovatno je shvatio da mu je bolje da prostor potraži na drugom mestu, pa je odlučio da napravi korak nazad, kako bi u budućnosti mogao dva napred.
Vratio se u srpski fudbal na jednogodišnju pozajmicu, pa će se na Omladinskom stadionu za minutažu boriti sa iskusnim Markom Gobeljićem i makedonskim desnim bekom Stefanom Despotovskim.
Dakle, Gobeljić, Stojković, Maraš, Despotovski, pa još jedan prekaljeni defanzivac Crvene zvezde Milan Rodić, tinejdžer Uroš Stojanović kao alternativa na levoj strani, uz mladi štoperski trio koji čine kapiten Andrej Pavlović (19), Aleksej Vukićević (21) i Mamadu Fal (21)... Deluje da je OFK sada pokriven u poslednjoj liniji.