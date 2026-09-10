Drugo reprezentativno pojačanje OFK Beograda u jednom danu – Stojković iz Sent Etjena

Stojković je iz Ljutice Bogdana otišao leta 2025. kada je u transferu teškom 2.800.000 evra prešao u Sent Etjen. Ali u Francuskoj nije mogao do prave šanse, za prvi tim je odigrao 67 minuta raspoređena u dve utakmice, pa se kalio u B timu u petoj ligi.

Ove sezone još ni minut, mada je na prva tri meča bar sedeo na klupi, ali kada je video u kom se smeru situacija odvija verovatno je shvatio da mu je bolje da prostor potraži na drugom mestu, pa je odlučio da napravi korak nazad, kako bi u budućnosti mogao dva napred.

Vratio se u srpski fudbal na jednogodišnju pozajmicu, pa će se na Omladinskom stadionu za minutažu boriti sa iskusnim Markom Gobeljićem i makedonskim desnim bekom Stefanom Despotovskim.

Dakle, Gobeljić, Stojković, Maraš, Despotovski, pa još jedan prekaljeni defanzivac Crvene zvezde Milan Rodić, tinejdžer Uroš Stojanović kao alternativa na levoj strani, uz mladi štoperski trio koji čine kapiten Andrej Pavlović (19), Aleksej Vukićević (21) i Mamadu Fal (21)... Deluje da je OFK sada pokriven u poslednjoj liniji.