FSS pozvao osnovne škole i fudbalske školice: Besplatno na Grke i Holanđane

Priča o kultu reprezentacije odavno je izlizana, jer on se, bar u Srbiji, javlja samo s rezultatima. Ali Fudbalski savez bi opet da proba da popuni tribine za mečeve Lige nacija time što će u sklopu akcije “Ja navijam za Srbiju“ deliti besplatne ulaznice osnovcima.

Ne njima lično naravno, već osnovnim školama, školama fudbala i klubovima koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Oni samo treba da se na mejl velibor.djuric@fss prijave i navedu ime institucije, ime i prezime odgovornog i punoletnog lica (minimum jednog na 15 dece), spisak dece koja dolaze a utakmicu i da se opredele za jednu od dve prve u Ligi nacija.