FSS pozvao osnovne škole i fudbalske školice: Besplatno na Grke i Holanđane
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 14:33
Potrebno je samo da se prijave
Priča o kultu reprezentacije odavno je izlizana, jer on se, bar u Srbiji, javlja samo s rezultatima. Ali Fudbalski savez bi opet da proba da popuni tribine za mečeve Lige nacija time što će u sklopu akcije “Ja navijam za Srbiju“ deliti besplatne ulaznice osnovcima.
Ne njima lično naravno, već osnovnim školama, školama fudbala i klubovima koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Oni samo treba da se na mejl velibor.djuric@fss prijave i navedu ime institucije, ime i prezime odgovornog i punoletnog lica (minimum jednog na 15 dece), spisak dece koja dolaze a utakmicu i da se opredele za jednu od dve prve u Ligi nacija.
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Tek da podsetimo, prva se igra protiv Gfrčke, 24. septembra od 20.45. Druga tri dana kasnije sa Holandijom od 18 sati. Obe na stadionu “Rajko Mitić“.
Krajnji rok za prijavu za ovu prvu utakmicu je 23. septembar u podne. Odnosno 25. za Holandiju. Uz napomenu da je ograničen broj besplatnih ulaznica koje će se deliti, pa ko je zainteresovan – neka požuri.