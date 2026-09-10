Dušan Tadić ponovo igra za reprezentaciju Srbije

Čisto podsećanje: jednog od najboljih srpskih igrača u poslednjoj deceniji nije bilo u taboru Orlova u prethodne dve godine. Tačnije, rešio je da se oprosti od nacionalnog dresa posle razlaza sa selektorom Srbije Draganom Stojkovićem na prvenstvu Evrope u Nemačkoj. Međutim, sada su se okolnosti promenile.

Na Terazijama 35, kao i u stručnom štabu Veljka Paunovića, vlada uverenje da Dušan Tadić može mnogo da pomogne na novom početku. Bez obzira na promenljivu formu u NEC Najmehenu. Mogao bi Dušan Tadić, ne samo na terenu, da bude kohezioni faktor. Videlo se i u prethodnom periodu da Orlovima nedostje i čvrsta ruka u svlačionici.

Dušan Tadić jeste taj. I pored toga što je u dubokoj jeseni karijere.

Orlove 24. i 27. septembra očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom i Holandijom na početku Lige nacija. Za 1. i 4. oktobar zakazana su gostovanja u Mihnenu i Ajdhovenu.