Dušan Tadić ponovo igra za reprezentaciju Srbije
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 16:01
Ekskluzivnu vest objavio Sport Klub
Atmosfera oko reprezentacija Srbije, uoči septembarskih okršaja, nije baš idealna, ali mogla bi da bude značajno bolja. Posebno, posle informacije koju je ovog popodneva plasirao Sport Klub.
Prema saznanjima pomenutog portala Veljko Paunović je uspeo u ozbiljnoj misiji i vratio bivšeg kapitena Dušana Tadića u tabor Orlova. Potvrda je stigla i iz Holandije, tako da nema dileme da će rekorder po broju igara za reprezentaciju Srbije biti na spisku za septembarske okršaje protiv Grčke, Holandije i Nemačke.
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Čisto podsećanje: jednog od najboljih srpskih igrača u poslednjoj deceniji nije bilo u taboru Orlova u prethodne dve godine. Tačnije, rešio je da se oprosti od nacionalnog dresa posle razlaza sa selektorom Srbije Draganom Stojkovićem na prvenstvu Evrope u Nemačkoj. Međutim, sada su se okolnosti promenile.
Na Terazijama 35, kao i u stručnom štabu Veljka Paunovića, vlada uverenje da Dušan Tadić može mnogo da pomogne na novom početku. Bez obzira na promenljivu formu u NEC Najmehenu. Mogao bi Dušan Tadić, ne samo na terenu, da bude kohezioni faktor. Videlo se i u prethodnom periodu da Orlovima nedostje i čvrsta ruka u svlačionici.
Dušan Tadić jeste taj. I pored toga što je u dubokoj jeseni karijere.
Orlove 24. i 27. septembra očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom i Holandijom na početku Lige nacija. Za 1. i 4. oktobar zakazana su gostovanja u Mihnenu i Ajdhovenu.