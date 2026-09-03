Andrija Radulović promenio klub, ali ne i zemlju

Posle 38 utakmica, šest golova i četiri asistencije u redovima bečkog Rapida, Andrija Radulović je promenio klub. Ostaće bviše krilo Crvene zvezde i Vojvodine u austrijskoj Bundesligi, ali će umesto Rapida nositi dres Hartberga.

Bundesligaš je zvaničnom objavio potvrdio da je momka iz Kotora rođen 2002. Godine došap na jednogodišnju pozajmicu iz Rapida. Donekle neočekivan potez, obzirom da se pričalo da bi Andrija Radulović mogao da u finišu prelaznog roka pojača redove banjalučkog Borca.