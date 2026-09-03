Andrija Radulović promenio klub, ali ne i zemlju
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Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 15:38
Bivši krilni fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine do kraja sezone na pozajmici u Hartbergu
Posle 38 utakmica, šest golova i četiri asistencije u redovima bečkog Rapida, Andrija Radulović je promenio klub. Ostaće bviše krilo Crvene zvezde i Vojvodine u austrijskoj Bundesligi, ali će umesto Rapida nositi dres Hartberga.
Bundesligaš je zvaničnom objavio potvrdio da je momka iz Kotora rođen 2002. Godine došap na jednogodišnju pozajmicu iz Rapida. Donekle neočekivan potez, obzirom da se pričalo da bi Andrija Radulović mogao da u finišu prelaznog roka pojača redove banjalučkog Borca.
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U finišu prošle sezone Andrija Radulović je izgubio status standardnog prvotimca Rapida i možda se očekivalo da promeni sredinu, možda I zemlju.
Posle Crvene zvezde i Vojvodine Andrija Radulović je igrao za Rapid i Hapoel Haifu.
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Andrija Radulović
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