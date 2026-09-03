Kuljić odgovorio Kisu: Degutantno je pričati o mojoj ljubavi prema Zemunu, svoja prava ću zaštititi pred sudom

Kuljić sa Zemuncima ima ugovor do kraja sezone 2026/2027, odnosno do narednog leta. Dok ga ne isplati ili dok se ne postigne sporazum između dve strane fenjeraš Superlige ne može da angažuje novog šefa stručnog štaba. Problem na toj relaciji postoji, Zemun je odigrao dve utakmice bez glavnog trenera (izgubio od OFK Beograda sa 0:1 i Crvene zvezde sa 0:2), posle čega se jedan od klupskih predstavnika Nenad Kiso (zvanično pomoćni trener na meču u Ubu) oglasio prilično “otrovnom” porukom na Kuljićev račun. Posle toga je imao još jedan javni nastup, što je isprovociralo iskusnog stratega.

Zato, Kuljić se pismom obratio Mozzart Sportu i prvi put javno oglasio na temu rastanka sa Zemunom. Do sada nije želeo da priča za javnost na tu temu, želeo je da se sve završi u četiri zida, ali očigledno da to ovog puta nije bilo moguće.

Kuljićevo saopštenje vam prenosimo u celosti:

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

“Smenjen sam posle petog kola.

Razlog je što smo, po mišljenju uprave, imali konkurentnu ekipu za ovu ligu, ali smo igrali defanzivan fudbal. Nisam se složio sa tim, odluka me je mnogo pogodila, na kraju sam je prihvatio. Bila je neopoziva i bezuslovna.

Profesionalac sam, živim od ovog posla, nemam druge izvore prihoda. Maksimalno posvećeno i savesno sam radio, to je video svako ko je samo jednom bio na gradskom stadionu u Zemunu.

Posle prvog medijskog napada na mene pre tri dana na televiziji Arena sport, iako se klub nije ogradio od istog, pokazao sam ponovo spremnost na dijalog. Nikad nisam ucenjivao klub. Imam važeći ugovor i prinuđen sam da zaštitim svoja prava. Na moje pozive i poruke čelnici kluba mi i ne odgovaraju.

Juče me je ista osoba iz kluba ponovo javno prozivala, blatila i držala moralne lekcije. Angažovao sam advokata i više ne mogu da ćutim i trpim ucene. Lice koje me proziva će imati priliku da pred sudom objasni svoje izjave u ime kluba i namere.

Ovakvim smišljenim napadima se istovremeno kreira loša slika o meni i direktno mi se uskraćuje pravo na dalji rad.

U klub sam uvek dolazio u bezizlaznim situacijama. Degutantno je pričati o mojoj ljubavi prema Zemunu, jer sam od treće lige do Superlige pokazao svoju lojalnost, bio kad je dobro i kad je teško, sve vreme uz igrače i navijače.

Trudio sam se da na svakom koraku dostojno reprezentujem i klub i grad, to sam radio za zadovoljstvom. Za mene Zemun nije jedan ili dva čoveka, Zemun je nešto drugo i zato ću ga uvek doživljavati na poseban način. Posle svih napada ću sva svoja prava zaštititi pred nadležnim sudom”.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE – 8. KOLO

Petak

19.00: (3,05) Novi Pazar (3,45) Železničar (2,30)

Subota

18.00: (2,35) Radnik Surdulica (3,35) Čukarički (3,05)

20.00: (4,10) Mačva (3,45) Radnički Kragujevac (1,92)

20.00: (2,70) Mladost (3,05) Radnički Niš (2,80)

Nedelja

19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,70)

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

Ponedeljak

20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)

***Kvote su podložne promenama