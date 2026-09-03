Đurasović operisao koleno u Nemačkoj
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 15:25
Vezista Akrona bi trebalo da se vrati na teren u oktobru
Ne ide nikako Srđanu Blagojeviću da donese prvu prvenstvenu pobedu Akronu u novoj sezoni Premijer lige Rusije. Biće mu očigledno narednih nedelja još teže, jer su povređena obojica srpskih fudbalera koje nekadašnji strateg Partizana ima u svom timu, Slobodan Tedić i Aleksa Đurasović. Po pitanju nekadašnjeg veziste Spartaka iz Subotice oglasio se Akron saopštenjem, obelodanio je da ga nećemo videti na terenu još oko mesec i po dana.
Đurasović je sredinom avgusta povredio koleno i od tada je na bolovanju. Ispostavilo se da je povreda ozbiljnija, tako da je morao da se operiše. Hirurški zahvat je uspešno obavljen u Nemačkoj, a on bi trebalo da ubrza proces oporavka. Iz Akrona su poručili da očekuju 23-godišnjeg vezistu opet na terenu u oktobru.
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Pre povrede Đurasović je bio starter na sva tri prvenstvena meča od Blagojevićevog dolaska. Učestvovao je u porazima od Zenita (0:5) i Rubina (1:2), te u remiju sa Lokomotivom iz Moskve (0:0).
13.00: (1,75) Orenburg (3,60) Akron (4,90)
Ovo je srpskom fudbaleru treća sezona u ruskom prvoligašu, za koji je do sada odigrao 57 utakmica, uz učinak od po jednog gola i asistencije.
Naredna utakmica Akrona koju će on propustiti na programu je u subotu od 13 časova. Tim iz Toljatija će gostovati Orenburgu.
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RUSIJA 1 – 7. KOLO
Subota
13.00: (5,10) Krilja Sovjetov (3,70) Krasnodar (1,63)
15.30: (1,62) Zenit (3,80) CSKA Moskva (5,80)
18.00: (1,97) Rostov (3,40) Fakel (4,00)
Nedelja
13.00: (1,75) Orenburg (3,60) Akron (4,90)
15.15: (1,78) Dinamo Mahačkala (3,50) Rodina (4,80)
17.30: (2,95) Dinamo Moskva (3,45) Spartak (2,35)
19.45: (2,15) Baltika (3,40) Lokomotiva (3,40)
Ponedeljak
18.30: (2,60) Rubin (3,15) Ahmat (2,85)
***Kvote su podložne promenama