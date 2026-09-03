Aleksa Đurasović (©YouTube)
Aleksa Đurasović (©YouTube)

Đurasović operisao koleno u Nemačkoj

Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 15:25

Vezista Akrona bi trebalo da se vrati na teren u oktobru

Ne ide nikako Srđanu Blagojeviću da donese prvu prvenstvenu pobedu Akronu u novoj sezoni Premijer lige Rusije. Biće mu očigledno narednih nedelja još teže, jer su povređena obojica srpskih fudbalera koje nekadašnji strateg Partizana ima u svom timu, Slobodan Tedić i Aleksa Đurasović. Po pitanju nekadašnjeg veziste Spartaka iz Subotice oglasio se Akron saopštenjem, obelodanio je da ga nećemo videti na terenu još oko mesec i po dana.

Đurasović je sredinom avgusta povredio koleno i od tada je na bolovanju. Ispostavilo se da je povreda ozbiljnija, tako da je morao da se operiše. Hirurški zahvat je uspešno obavljen u Nemačkoj, a on bi trebalo da ubrza proces oporavka. Iz Akrona su poručili da očekuju 23-godišnjeg vezistu opet na terenu u oktobru.

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Pre povrede Đurasović je bio starter na sva tri prvenstvena meča od Blagojevićevog dolaska. Učestvovao je u porazima od Zenita (0:5) i Rubina (1:2), te u remiju sa Lokomotivom iz Moskve (0:0).

13.00: (1,75) Orenburg (3,60) Akron (4,90)

Ovo je srpskom fudbaleru treća sezona u ruskom prvoligašu, za koji je do sada odigrao 57 utakmica, uz učinak od po jednog gola i asistencije.

Naredna utakmica Akrona koju će on propustiti na programu je u subotu od 13 časova. Tim iz Toljatija će gostovati Orenburgu.

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RUSIJA 1 – 7. KOLO

Subota

13.00: (5,10) Krilja Sovjetov (3,70) Krasnodar (1,63)

15.30: (1,62) Zenit (3,80) CSKA Moskva (5,80)

18.00: (1,97) Rostov (3,40) Fakel (4,00)

Nedelja

13.00: (1,75) Orenburg (3,60) Akron (4,90)

15.15: (1,78) Dinamo Mahačkala (3,50) Rodina (4,80)

17.30: (2,95) Dinamo Moskva (3,45) Spartak (2,35)

19.45: (2,15) Baltika (3,40) Lokomotiva (3,40)

Ponedeljak

18.30: (2,60) Rubin (3,15) Ahmat (2,85)

***Kvote su podložne promenama

tagovi

Srđan BlagojevićRusija 1Aleksa ĐurasovićAkron
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