Đurasović operisao koleno u Nemačkoj

Ne ide nikako Srđanu Blagojeviću da donese prvu prvenstvenu pobedu Akronu u novoj sezoni Premijer lige Rusije. Biće mu očigledno narednih nedelja još teže, jer su povređena obojica srpskih fudbalera koje nekadašnji strateg Partizana ima u svom timu, Slobodan Tedić i Aleksa Đurasović. Po pitanju nekadašnjeg veziste Spartaka iz Subotice oglasio se Akron saopštenjem, obelodanio je da ga nećemo videti na terenu još oko mesec i po dana.

Đurasović je sredinom avgusta povredio koleno i od tada je na bolovanju. Ispostavilo se da je povreda ozbiljnija, tako da je morao da se operiše. Hirurški zahvat je uspešno obavljen u Nemačkoj, a on bi trebalo da ubrza proces oporavka. Iz Akrona su poručili da očekuju 23-godišnjeg vezistu opet na terenu u oktobru.