Konačno: Proleter 023 domaćin u Zrenjaninu
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 14:53
Susret 7. kola Mozzart Bet Prve lige sa Metalcem odigraće se u subotu od 16 časova na Karađorđevom parku
Treća će biti srećna za fudbalere Proletera 023. Novi član Mozzart Bet Prve lige je prva dve utakmice u sezoni bio domaćin u Senti, umesto u svom Zrenjaninu, ali susret sa Metalcem, koji se igra u subotu od 16 časova u okviru 7. kola biće odigran na Karađorđevom parku.
Konačno je gradski stadion u Zrenjaninu dobio dozvolu za drugi rang takmičenja. Ispunjeni su svi uslovi, tako da će se u jednom od najvećih gradova u Banatu posle dužeg vremena igrati elitni fudbal.
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Tu informaciju potvrdio je i Fudbalski savez grada Zrenjanina.
“Posle sedam i po godina fudbal se ponovo igra na stadionu u Karađorđevom parku. Gledaćemo crveno-beli Proleter. Nekada klub velikog renomea, 21. po rejtingu u SFR Jugoslaviji do 1991, četvrti u poslednjem šampionatu Jugoslavije, punio je tribine našeg stadiona. Sada je na sceni – Proleter 023”, navodi se u saopštenju.
Rukovodstvo kluba koji je nastao fuzijom Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006 je odlučilo da ulaz za premijernu utakmicu u Zrenjaninu bude besplatan. Zato, očekuje se da bude zanimljivo u subotu na Karađorđevom parku.
Proleter nije baš idealno ušao u sezonu, posle šest kola je sakupio četiri poena. Na premijeri je odigrao 0:0 sa Loznicom na Lagatoru, kasnije je u Senti savladao Grafičar sa 2:1, dok je redom izgubio od OFK Vršca (0:1), Dubočice (2:3), Borca (1:2) i Bora (1:2). Nadaju se u Proleteru da će selidbom na Karađorđev park, uz podršku navijača, doći do serije dobrih rezultata koji bi im pomogli u konačnom cilju – opstanku u drugom rangu srpskog fudbala.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO
Subota
16.00: Proleter 023 – Metalac
16.00: Smederevo 1924 – Javor
18.00: Napredak – Jedinstvo
20.00: Borac 1926 – Grafičar
20.00: Spartak – OFK Vršac
Nedelja
17.00: Dubočica – Bor 1919
20.00: Loznica – Teleoptik
Ponedeljak
18.00: Voždovac – TSC