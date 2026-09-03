Konačno: Proleter 023 domaćin u Zrenjaninu

Tu informaciju potvrdio je i Fudbalski savez grada Zrenjanina.

“Posle sedam i po godina fudbal se ponovo igra na stadionu u Karađorđevom parku. Gledaćemo crveno-beli Proleter. Nekada klub velikog renomea, 21. po rejtingu u SFR Jugoslaviji do 1991, četvrti u poslednjem šampionatu Jugoslavije, punio je tribine našeg stadiona. Sada je na sceni – Proleter 023”, navodi se u saopštenju.

Rukovodstvo kluba koji je nastao fuzijom Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006 je odlučilo da ulaz za premijernu utakmicu u Zrenjaninu bude besplatan. Zato, očekuje se da bude zanimljivo u subotu na Karađorđevom parku.

Proleter nije baš idealno ušao u sezonu, posle šest kola je sakupio četiri poena. Na premijeri je odigrao 0:0 sa Loznicom na Lagatoru, kasnije je u Senti savladao Grafičar sa 2:1, dok je redom izgubio od OFK Vršca (0:1), Dubočice (2:3), Borca (1:2) i Bora (1:2). Nadaju se u Proleteru da će selidbom na Karađorđev park, uz podršku navijača, doći do serije dobrih rezultata koji bi im pomogli u konačnom cilju – opstanku u drugom rangu srpskog fudbala.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

16.00: Proleter 023 – Metalac

16.00: Smederevo 1924 – Javor

18.00: Napredak – Jedinstvo

20.00: Borac 1926 – Grafičar

20.00: Spartak – OFK Vršac

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC