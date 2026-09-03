Vaspitna mera dala rezultat: Zubairu vraćen u Partizanovu ekipu

Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 15:27
Saša Ilić ima još jednog aduta pred derbi
To nije bila kazna, nego vaspitna mera. I danas je – istekla. Opet Ibrahim Zubairu trenira normalno sa Partizanovom ekipom, pošto ga je šef stručnog štaba Saša Ilić uvrstio u konkurenciju za najbolji tim.
Mozzart Sportu je predočeno da je krilni napadač ponovo deo grupe i da ravnopravno sa ostalim momcima konkuriše za mesto startera za naredne utakmice, a prva je 180. večiti derbi, pa su tako crno-beli dobili dodatnu opciju. Uostalom, momak iz Gane zna kako je postići gol u najvažnijem meču srpskog fudbala, jer je to učinio baš na stadionu „Rajko Mitić“ 22. februara 2025. kada je bilo nerešeno (3:3).
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Ilić je 22. avgusta, dan pred meč sa kragujevačkim Radničkim u okviru Mozzart Bet Superlige, saopštio novinarima da je Zubairu prekršio klupsku disciplinu i da se ponašao neodgovorno, pa ga je sklonio iz tima na neko vreme. Tada je naglasio da samo od Afrikanca zavisi da li će se i kada vratiti, ako ovaj potez bude pravilno razumeo i ponašao se u skladu sa zahtevima veličine Partizana.
Očigledno je da se to u međuvremenu desilo i da je posle dve sedmice individualnih treninga nekadašnji član ubskog Jedinstva shvatio poruku. U međuvremenu su sa njim obavljeni i razgovori u prijatnom tonu kako bi mu se objasnilo da ne sme da kasni ili nekim drugim postupcima ugrožava grupu.
Pošto je Zubairu shvatio da je grešio, a pokazao je dobar stav tokom ove dve sedmice, Ilić ga je prihvario nazad i tako dobio oružje u napadu, jer je 22-godišnji ofanzivac pre suspenzije postigao četiri i namestio dva gola na početnih sedam utakmica.
Tako produktivan igrač potreban je Parnom valjku. Možda već na derbiju. Kvota da će crno-beli postići makar jedan gol na stadionu „Rajko Mitić“ je 1,47.