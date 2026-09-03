Vaspitna mera dala rezultat: Zubairu vraćen u Partizanovu ekipu

Ilić je 22. avgusta, dan pred meč sa kragujevačkim Radničkim u okviru Mozzart Bet Superlige, saopštio novinarima da je Zubairu prekršio klupsku disciplinu i da se ponašao neodgovorno, pa ga je sklonio iz tima na neko vreme. Tada je naglasio da samo od Afrikanca zavisi da li će se i kada vratiti, ako ovaj potez bude pravilno razumeo i ponašao se u skladu sa zahtevima veličine Partizana.

Očigledno je da se to u međuvremenu desilo i da je posle dve sedmice individualnih treninga nekadašnji član ubskog Jedinstva shvatio poruku. U međuvremenu su sa njim obavljeni i razgovori u prijatnom tonu kako bi mu se objasnilo da ne sme da kasni ili nekim drugim postupcima ugrožava grupu.

Pošto je Zubairu shvatio da je grešio, a pokazao je dobar stav tokom ove dve sedmice, Ilić ga je prihvario nazad i tako dobio oružje u napadu, jer je 22-godišnji ofanzivac pre suspenzije postigao četiri i namestio dva gola na početnih sedam utakmica.

Tako produktivan igrač potreban je Parnom valjku. Možda već na derbiju. Kvota da će crno-beli postići makar jedan gol na stadionu „Rajko Mitić“ je 1,47.