Kakav Empabe!? Isti Vlahović (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 16:17
FSS pokrenuo akciju „Ja navijam za Srbiju“
Vremena su se promenila. Nekada su deca širom zemlje odrastala uz fudbalske junake iz svoje okoline, iz voljenih domaćih klubova, znala sastav prve postave Zvezda, Partizana, Vojvodine, Radničkog... A, danas je pravilo da tamo i gde se lopta „tera“, klinci nose dresove Mesija, Ronalda, Jamala, Embapea...
Zato je Fudbalski savez Srbije u susret početku Lige nacija u septembru i mečevima Orlova sa Grčkom i Holandijom pokrenuo akciju „Ja navijam za Srbiju“.
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Cilj kampanje je, kako kažu u FSS, da kod najmlađih razvija ljubav prema državnom timu, osećaj pripadnosti i svest da je navijati za reprezentaciju svoje zemlje lep, plemenit i patriotski čin.
Suština čitave kampanje možda najbolje staje u duhovitu završnicu spota. Kada posle jednog dečjeg fudbalskog poteza stigne oduševljeni komentar:
„Vidi ga, isti Mbape!“
Odgovor ne ostavlja dilemu:
„Kakav Mbape? Isti Vlahović!“
U poslednjoj slici više nisu važni Real, Barselona, Mančester siti ili Majami. Deca u parku trče za loptom u dresovima svoje reprezentacije i šalju poruku zbog koje je cela priča i nastala:
JA NAVIJAM ZA SRBIJU!