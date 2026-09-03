Kakav Empabe!? Isti Vlahović (VIDEO)

Vremena su se promenila. Nekada su deca širom zemlje odrastala uz fudbalske junake iz svoje okoline, iz voljenih domaćih klubova, znala sastav prve postave Zvezda, Partizana, Vojvodine, Radničkog... A, danas je pravilo da tamo i gde se lopta „tera“, klinci nose dresove Mesija, Ronalda, Jamala, Embapea...

Zato je Fudbalski savez Srbije u susret početku Lige nacija u septembru i mečevima Orlova sa Grčkom i Holandijom pokrenuo akciju „Ja navijam za Srbiju“.