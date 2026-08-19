Aranđel Stojković se vratio u TSC

Iz TSC-a u Partizan, pa iz Partizana u TSC. To je put Aranđela Stojkovića, koji se danas vratio u Bačku Topolu.

Iskusni desni bek potpisao je ugovor sa TSC-om, za koji je prethodno igrao u periodu od 2021. do 2023. godine. Stojković je stigao u Bačku Topolu kao slobodan igrač, pošto mu je ovog leta istekao ugovor sa Partizanom.