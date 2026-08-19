(©tsc)
(©tsc)

Aranđel Stojković se vratio u TSC

Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 15:49

Desni bek ponovo u Bačkoj Topoli

Iz TSC-a u Partizan, pa iz Partizana u TSC. To je put Aranđela Stojkovića, koji se danas vratio u Bačku Topolu.

Iskusni desni bek potpisao je ugovor sa TSC-om, za koji je prethodno igrao u periodu od 2021. do 2023. godine. Stojković je stigao u Bačku Topolu kao slobodan igrač, pošto mu je ovog leta istekao ugovor sa Partizanom.

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„Svestrani fudbaler, koji može da odgovori zadacima kako u veznom redu, tako i u odbrani, od 2021. do 2023. godine odigrao je 65 utakmica u dresu TSC-a“, stoji u saopštenju Topolčana.

Aranđel Stojković je seniorsku karijeru počeo u OFK Beogradu, potom je igrao za Spartak, Vojvodinu, TSC, Partizan, Debrecin.

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