Istorijska bruka Hrvatske: Vatrene niko nikada ovako nije ponizio

Sve do sudijske nadoknade domaćin nije imao nijedan udarac u okvir gola, što ponajbolje opisuje njegovu nemoć. Englezi su 19 puta tukli ka Dominiku Livakoviću, od toga čak 10 lopti išlo je u gol. Na sve to xG gostiju iznosio je neverovarnih 6,16?! Za utakmicu na ovim nivou, zaista čudesan i nesvakidašnji podatak, koji samo pokazuje da je još koja lopta mogla da završi u mreži Hrvata.

Međutim i ovako se radi o istorijskoj sramoti komšija. Do danas, njihov najubedljiviji poraz bio je protiv Španije, septembra 2018, kada su primili šest komada u Elčeu (0:6). Od Engleske su izgubili 1:5 pre 17 godina, opet od Španije i Portugalije sa po 1:4, a istim rezultatom rasturali su ih i Slovačka 1994, odnosno ponovo Engleska 2009.

Većina ovih poraza dogodila se na strani, tako da nema ni najmanje sumnje da je ovo danas najveći brodolom otkako je sastavljena reprezentacija Hrvatske posle raspada SFRJ. O utisku da i ne pričamo. Dovoljno je baciti pogled na brojke...

Svaka čast Hrvatima za sve što su napravili u poslednjih sedam-osam godina, srebro i bronza na Mundijalu jesu vanvremenski uspesi za tako malu zemlju, ali očito je posle svega toga usledio ozbiljan kvalitativni pad. Istina, imaju Vatreni nekoliko ozbiljnih igrača, skupocenih, što igraju u najvećim klubovima, pa ipak, neke stvari definitivno ne štimaju i biće potrebno vreme da se kockice poslože. Ako se poslože...

Trenutno, Hrvatska je evidentno daleko od nivoa ekipa s kojima se takmiči u A diviziji Lige nacija (makar od Španije i Engleske), baš kao i Srbija, uostalom.

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 3

Hrvatska - Engleska 0:7 (0:4)

/Kejn 8, 53, Belingem 21, Gordon 39, Saka 45, 68, Rodžers 87/

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama