Istorijska bruka Hrvatske: Vatrene niko nikada ovako nije ponizio
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 20:22
Englezi nadmašili pobedu Španije iz 2018. godine
Umeli su Hrvati da zagorčaju život Englezima u bližoj prošlosti; upravo ih je Slaven Bilić najviše mučio - u oktobru 2006. godine 2:0, a onda i godinu dana kasnije na Vembliju (3:2), kada ih je ostavio bez plasmana na Evropski šampionat - međutim sve je to selekcija Tri lava naplatila večeras na Rujevici, gde je do nogu potukla Vatrene i nanela im najteži poraz u istoriji - 7:0.
I igrački i statistički i na svaki drugi način Engleska je demonstrirala silu, odigrala verovatno najboljih 90 minuta pod Tomasom Tuhelom, značajno podigavši standarde, pokazavši usput da i te ako može da bude i atraktivna, lepa za oko, dopadljiva.
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Sve do sudijske nadoknade domaćin nije imao nijedan udarac u okvir gola, što ponajbolje opisuje njegovu nemoć. Englezi su 19 puta tukli ka Dominiku Livakoviću, od toga čak 10 lopti išlo je u gol. Na sve to xG gostiju iznosio je neverovarnih 6,16?! Za utakmicu na ovim nivou, zaista čudesan i nesvakidašnji podatak, koji samo pokazuje da je još koja lopta mogla da završi u mreži Hrvata.
Međutim i ovako se radi o istorijskoj sramoti komšija. Do danas, njihov najubedljiviji poraz bio je protiv Španije, septembra 2018, kada su primili šest komada u Elčeu (0:6). Od Engleske su izgubili 1:5 pre 17 godina, opet od Španije i Portugalije sa po 1:4, a istim rezultatom rasturali su ih i Slovačka 1994, odnosno ponovo Engleska 2009.
Većina ovih poraza dogodila se na strani, tako da nema ni najmanje sumnje da je ovo danas najveći brodolom otkako je sastavljena reprezentacija Hrvatske posle raspada SFRJ. O utisku da i ne pričamo. Dovoljno je baciti pogled na brojke...
Svaka čast Hrvatima za sve što su napravili u poslednjih sedam-osam godina, srebro i bronza na Mundijalu jesu vanvremenski uspesi za tako malu zemlju, ali očito je posle svega toga usledio ozbiljan kvalitativni pad. Istina, imaju Vatreni nekoliko ozbiljnih igrača, skupocenih, što igraju u najvećim klubovima, pa ipak, neke stvari definitivno ne štimaju i biće potrebno vreme da se kockice poslože. Ako se poslože...
Trenutno, Hrvatska je evidentno daleko od nivoa ekipa s kojima se takmiči u A diviziji Lige nacija (makar od Španije i Engleske), baš kao i Srbija, uostalom.
LIGA NACIJA - 3. KOLO
Subota
GRUPA 3
Hrvatska - Engleska 0:7 (0:4)
/Kejn 8, 53, Belingem 21, Gordon 39, Saka 45, 68, Rodžers 87/
20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama