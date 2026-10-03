Veljko iz Ajndhovena: Malo smo se smejali na treningu, čekamo da budemo veseli na utakmicama

Selektor Veljko Paunović očekuje dobru reakciju ekipe u utakmici 4. kola Lige nacija.

„Svesni smo da rezultatski nismo ostvarili do sada ono što smo želeli. Isto tako mislim da je najbolji način da se pripremiš za sledeću utakmicu tako što probudiš kod sebe reakciju, da veruješ u svog saigrača, golmana, trenera... Svesni smo da protiv Nemačke nismo bili ofanzivno dovoljno opasni ni veseli, jer fudbal mora da se igra sa radošću u fazi napada. A, protiv velikog protivnika ti treba i odvažnost“, poručio je Paunović.

Naglasio je strateg Orlova da iako rezultati nisu dobri, atmosfera u timu je besprekorna.

„Momci su do sada bili izuzetni, čak i oni koji nisu igrali ili imali malu minutažu radili su treninge u vrhunskom intenzitetu. To su stvari koje javnost ne zna, ali su jako bitne za situaciju u kojoj se nalazimo. Crni pojasevi uče mlađe pta se očekuje od njih“.

Osvrnuo se Paunović na porazni statistički podatak da su tri protivnika Srbije u Ligi nacija imala 81 šut na naš gol.

„Sve je to izvučeno iz konteksta, iako jeste fakt. Moramo da gledamo iz kojih zona su bili ti udarci. Protiv Holandije je bilo osam blokiranih šuteva, koji, dakle, nisu ni došli do gola. Neki su završili preko gola, jer su isto tako bili na neki način neutralisani. Neki su šutevi bili sa distance“.

Uporedio je Paunović izdanje Grčke protiv Nemačke.

„Kada pričamo o statistici, bez želje da umanjim bilo šta. Mi smo protiv Nemačke imali malo udaraca na gol, malo uspešnih ofanzivnih akcija i posed je bio slab. Ali, svi smo bili pod utiskom pobede Grčke nad Nemačkom. A, pogledajte kakav je posed imala Grčka. Da smo iz šanse Kostića i Nedeljkovića poveli, mogli smo i mi u momentu da budemo kao Grčka. Još jednom: naš ofanzivni učinak protiv Nemačke je bio dramatično loš, svesni smo toga. Želja nam je da protiv Holandije drugačije izgledamo“.

Objasnio je selektor i koji je plan da se to izvede.

„Razlika između naše prve utakmice sa Holandijom i ove sa Nemačkom je što smo se u Minhenu previše spustili, dok smo protiv Lala bili tamo gde treba da budemo: u zoni da možemo da branimo dubinu i da možemo da pređemo u napad, dođemo do šesnaesterca. Za sutra je cilj da ponovo budemo u toj zoni gde možemo da budemo kompetitivni, odakle možemo da napadamo“.