Šampion Srbije razbijen na startu ABA lige

Ličilo je da bi Spartak mogao da vrati milo za drago Bosni za onakav prošlosezonski poraz na istom mestu. Umesto toga, tim Vlade Jovanovića se potpuno ugasio, gosti su maksimalno zategli odbranu, ređali su se promašaji sa linije za tri poena i slobodnih bacanja, a Sarajlije su na krilima Adina Vrapca i Braun Ramireza potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom i sve više dizali razliku koja je posle poena Markusa Domaska iznosila plus devet (44:53).

Ono što smo gledali u drugoj četvrtini, prenelo se i na nastavak meča. Subotičani nisu mogli da pogode šut spolja ni u snovima, sa druge strane Bosna je samo u trećem kvartalu spakovala četiri trojke, odlično kontrolisala skok i nakon dvojke Diandrea Golstona otišla na velikih plus 17 (51:68). Spartak je bio potpuno ošamućen.

Tek u zadnjoj četvrtini je domaćin konačno uspeo da dođe do daha, prišao na minus osam posle trojke Danila Nikolića (69:77). Izgledalo je da bi šampion Srbije mogao da zakuva utakmicu, međutim, Bosna je imala odgovor da li šutem za tri poena, da li izunuđenim faulovima za slobodna bacanja i tu je priči bio kraj.

Kod Spartaka je najefikasniji bio Pipkins sa 15 poena, dok je u redovima Bosne najviše ubacio Darko Talić - 18.

ABA LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost u toku

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

20.00: (11,0) Ilirija (27,0) Dubai (1,05)

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama