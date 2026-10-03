Hrvatski mediji posle debakla: Postali smo San Marino! Pa dobro, Biliću, šta je ovo?

Da mogu, pobegli bi u neki mračni kutak kako od sramote ne bi gledali nikoga u oči. Ne postoje fudbaleri kojima je ove većeri teže nego hrvatskim. Kako i da ne bude kad su doživeli epsku blamažu na Rujevici. Utisak je da je Engleska mogla da postigne dvocifren broj golova da su bili malo smireniji u završnici. Čak i bez toga, pogled na semafor je dovoljno jeziv za nekadašnje vicešampione sveta (0:7).

Hrvatski mediji su, normalno, razočarani onim što su videli od svojih fudbalera. Apsolutno ništa nije funkcionisalo, Vatreni su doživeli najubedljivji poraz u istoriji, a Jutarnji list bio je vrlo kreativan u pisanju teksta.

"Dovesti decu na ovakvu utakmicu bila je velika greška. Ovo nije bilo za mlađe od 18 godina. Bojimo se da ne izgube volju za fudbalom. Jedno je utvrditi da Hrvatska sada nije deo elite, ali drugo je biti tako stravično inferioran. Bili smo San Marino. Gosti su se sami čudili kako im sve lako ide. Igrači su se utrkivali u greškama, svakome možemo da napišemo knjigu grešaka" napisao je kolega Dražen Antolić.