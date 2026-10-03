Hrvatski mediji posle debakla: Postali smo San Marino! Pa dobro, Biliću, šta je ovo?
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 20:37
"Snovi o četvrtfinalu su propali, buđenje je mučnije nego nakon 20 piva", piše Jutarnji list
Da mogu, pobegli bi u neki mračni kutak kako od sramote ne bi gledali nikoga u oči. Ne postoje fudbaleri kojima je ove većeri teže nego hrvatskim. Kako i da ne bude kad su doživeli epsku blamažu na Rujevici. Utisak je da je Engleska mogla da postigne dvocifren broj golova da su bili malo smireniji u završnici. Čak i bez toga, pogled na semafor je dovoljno jeziv za nekadašnje vicešampione sveta (0:7).
Hrvatski mediji su, normalno, razočarani onim što su videli od svojih fudbalera. Apsolutno ništa nije funkcionisalo, Vatreni su doživeli najubedljivji poraz u istoriji, a Jutarnji list bio je vrlo kreativan u pisanju teksta.
"Dovesti decu na ovakvu utakmicu bila je velika greška. Ovo nije bilo za mlađe od 18 godina. Bojimo se da ne izgube volju za fudbalom. Jedno je utvrditi da Hrvatska sada nije deo elite, ali drugo je biti tako stravično inferioran. Bili smo San Marino. Gosti su se sami čudili kako im sve lako ide. Igrači su se utrkivali u greškama, svakome možemo da napišemo knjigu grešaka" napisao je kolega Dražen Antolić.
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Portal Indeks je odmah po završetku utakmice objavio je tekst pod nazivom "Pa dobro, Biliću, šta je ovo?". U njemu stoji kako je dobra vest što je Dominik Livaković sprečio da Hrvatska ne primi 13 golova.
"Hrvatska je protiv Engleske izgledala onako kako protiv Hrvatske obično izgleda San Marino. I to San Marino koji nema dan. Ovo nije bila utakmica u kojoj se može izdvojiti jedan problem. Nije valjalo ništa. Nije valjala energija. Nije valjala agresivnost. Nije valjala odbrana. Nije valjala sredina terena. Nije valjalo zatvaranje prostora. Nije valjala reakcija nakon izgubljene lopte. Nije valjala ni sposobnost ekipe da nakon prvog ili drugog primljenog gola barem smiri utakmicu i spreči potpuni raspad. Slaven Bilić je u trećoj povratničkoj utakmici kreirao najveću sramotu u istoriji reprezentacije. Čestitamo, ni to nije lako", piše u tekstu Indexa.
Sa druge strane, Germanijak u ocenama sa utakmice tokom uvodnog dela teksta piše kako je Hrvatska sjajno preuzela ulogu fudbalskog liliputanca. Svi igrači su, očekivano, dobili ocenu pet. Ipak, najzanimljivije je kako su videli Slavena Bilića.
"Debakl! Fijasko! Ništa što je zamislio nije se ostvarilo. Očigledno mora da menja pristup, pripremu... Sve! Ako je ovo trebala da bude najbolja Hrvatska - onda smo u većem problemu nego što smo mislili da jesmo nakon Sevilje. Ne može možda uticati na katastrofalne greške svojih igrača, ali čini se da i priprema utakmice nije bila na prihvatljivom nivou. Ovo je izgledalo kao trening utakmica seniora i kadeta".