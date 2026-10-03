SRBIJA – tim za Holandiju: Samardžić od starta, nova šansa za Simića

Jedna od dilema uoči meča u nedelju u Ajndhovenu je kako će selektor Srbija sada rotirati u ekipi, pošto nijedan meč nije počeo isti sastav. A i sam je govorio da će gledati da rasporedi snage, jer su četiri vezane utakmice za ovaj sastav što imamo – previše. Pitanje je, onda, da li će priliku protiv Holandije, makar sa klupe, dobiti momci koji su sve vreme bili tu, a nisu igrali, kao što je golman Filip Stanković i vezista Vanja Dragojević ili su imali minimalnu minutažu, kao levi bek Petar Sukačev , te vezista Vasilije Kostov . Pred put za Minhen u A sastav su iz U21 tima prekomandovani desni bek Ognjen Mimović , kao i štoper Stefan Gudelj , kojem bi u nedelju bio debi za Orlove. Naknadno je stigao i golman Vojvodine Dragan Rosić .

Samo Paunović zna da li će svima njima naći neki minut na terenu protiv Lala, stešnjem između nezadovoljne javnosti koja sve glasnije traži rezultat i sve više se plaši novog poraznog izdanja Orlova, kao i očekivanja da svim pozvanim igračima makar malo pruži da „omrse“ teren.

S obzirom na to da je Đorđe Petrović, čekajući prinovu, napustio tabor reprezentacije, deluje logično da će Vanja Milinković-Savić ponovo na gol, a da bi Filip Stanković u nekom trenutku mogao da ga zameni.

U zadnju liniju se vraća Strahinja Pavlović, pored njega će biti Strahinja Eraković, koji je imao u prethodne dve utakmice manju minutažu od Nemanje Gudelja i Srđana Babića. A, bliži desnoj aut liniji Nikola Simić, koji nije igrao na prethodna dva meča. Ognjen Mimović je „viđen“ za ulogu desnog beka, a levo se očekuje Aleksa Terzić, jer je Filip Kostić igrao na sve tri utakmice koje su za nama.

Sredinu terena bi mogao da popuni isti tandem koji je igrao protiv Holandije u Beogradu, Aleksandar Stanković i Saša Lukić, dok bi ispred njih trebalo da budu Lazar Samardžić, kojem će ovo biti prvi start u sadašnjem izdanju Lige nacija i Dušan Tadić, kapiten reprezentacije.

Luka Jović je bio solidan, koliko je to mogao da bude, protiv Nemačke, tako da se očekuje da i u Ajndhovenu bude starter, a da ga Dejan Joveljić ili Mihajlo Cvetković odmeni u nekom delu meča.

Prema tome, tim Srbije za meč sa Holandijom trebalo bi da čine: V. Milinković-Savić – Simić, Eraković, Pavlović – Mimović, Stanković, Lukić, Terzić – Samardžić, Tadić – Jović.