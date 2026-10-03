Argentina posle Mesija traži novi identitet, Burkina Faso čuva neobičan "skalp"

Odlazak Lionela Mesija iz reprezentativnog fudbala već je potvrđen. Kapiten Argentine je 31. avgusta objavio emotivno pismo u kojem je potvrdio da više neće nositi dres nacionalnog tima. Odluka je, prema njegovim rečima, doneta još 21. jula, svega dva dana posle finala. Bila je to odluka koja je bolela i boli, ali i trenutak u kojem je, kako je poručio, želeo da ode sa ponosom i spokojem zbog svega što je sa saigračima poklonio naciji. Ipak, oproštaj pred domaćim navijačima još nije stigao. Mesi je već doputovao u Argentinu kako bi odigrao poslednji prijateljski susret reprezentacije protiv Benina, a definitivno zbogom nacionalnom timu trebalo bi da izgovori 6. oktobra upravo na "Monumentalu". Tada će uz njega biti i Rodrigo De Paul i Đovani Lo Selso, koji nisu bili deo aktuelnog okupljanja i za sada nisu najavili reprezentativni oproštaj.

02.00: (1,10) Argentina (11,0) Burkina Faso (18,0)

Sa druge strane, Burkina Faso u Buenos Ajres stiže sa sopstvenim motivom i prilično zanimljivim nizom rezultata. U kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2027. godine odigrala je 1:1 protiv Benina, a potom kao gost savladala Centralnoafričku Republiku sa 1:0, golom Abubakara Kamare. Za selekciju koja se nalazi na 62. mestu FIFA rang-liste ovo će biti prilika da se suprotstavi trostrukom svetskom šampionu, ali i da sačuva nešto što u istoriji duela dve reprezentacije zvuči gotovo nestvarno, a to je neporaženost.

Naime, Argentina i Burkina Faso nikada se nisu sastale u seniorskoj konkurenciji, ali su se njihove selekcije ukrstile dva puta na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, 2001. godine u Trinidadu i Tobagu. Prvi duel završen je 2:2, uz golove Lukasa Koree i Maksija Lopeza za Argentinu. Nekoliko dana kasnije, sudbina ih je ponovo spojila, ovog puta u borbi za treće mesto. Argentina je prethodno izgubila od Francuske u polufinalu, dok je Burkina Faso poražena od Nigerije, a u meču za bronzu afrička selekcija slavila je 2:0 protiv ekipe koju je predvodio Ugo Tokali. Burkina Faso tako ima jednu pobedu i jedan remi protiv Argentine u jedina dva dosadašnja susreta, a upravo taj neobični istorijski bilans sada će pokušati da sačuva i protiv seniorskog tima svetskog prvaka.

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U međuvremenu, Skaloni pokušava da pronađe idealnu kombinaciju za život posle Mesija. Selektor nije želeo da otkrije karte tokom treninga, ali očekuje se da napravi nekoliko promena u odnosu na sastav koji je savladao Boliviju, pre svega u odbrani i veznom redu.

Na poziciji levog beka Roman Vega bi mogao da ustupi mesto Fakundu Medini, dok se za mesto na levoj strani veznog reda vodi zanimljiva konkurencija. Protiv Bolivije je počeo Đanluka Prestijani, ali su u kombinaciji bili i Matijas Sule i Valentin Barko, pa je moguće da jedan od njih dobije priliku od prvog minuta.

Promena bi mogla da se dogodi i iza napadača. Franko Mastantuono želi mesto koje je protiv Bolivije pripalo Nikolasu Pasu, ali odlična partija mladog fudbalera dodatno komplikuje odluku stručnog štaba. Ono što deluje izvesnije jeste da će vrh napada ponovo predvoditi tandem Hulijan Alvarez i Lautaro Martinez.

Argentina tako izlazi na "Monumental" bez čoveka koji je godinama bio njeno lice, ali sa generacijom koja sada mora da pokaže da reprezentativna priča može da nastavi da živi i bez njega. Burkina Faso će, s druge strane, pokušati da napiše još jednu zanimljivu stranicu svog fudbalskog puta i sačuva istorijski status neporaženog protivnika.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

PRIJATELJSKI MEČ

Nedelja

02.00: (1,10) Argentina (11,0) Burkina Faso (18,0)

04.00: (2,80) SAD (3,40) Meksiko (2,50)

*** kvote su podložne promenama