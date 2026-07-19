Argentina negativni rekorder

Uspeli su reprezentativci Španije da potpuno neutrališu Lionela Mesija u finalu ovogodišnjeg Mundijala. Makar do desetak minuta pre isteka 90. I pored toga, Gaučosi imaju aktivan rezultat - 0:0, iako su uspeli da upišu nekativan rekrord svih finala svetskih prvenstava.

Naime, aktuelni šampion postao je prva selekcija od kada se vodi statistika tog tipa - a to je 1966. godina i turnir u Engleskoj - koja za 70 minuta finalne utakmice nije uspela da uputi niti jedan šut! Ne u okvir gola, nego uopšte!