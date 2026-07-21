Modrić i Milan – još godinu dana! Imaju dogovor, ostali samo detalji…

Nije vreme da klupskom fudbalu kaže – „zbogom“. Ali, jeste da ponovo čelnicima italijanskog velikana stisne ruku. Luka Modrić i Milan – još godinu dana!

Možda mu je u dresu sa državnim grbom bila poslednja utakmica, možda novi selektor Slaven Bilić ne uspe da ubedi Luku Modrića da još malo igra za Hrvatsku, ali se jedan od najboljih vezista u ovom svetu od klupskog fudbala neće orpostiti makar još godinu dana.

Rosoneri imaju dogovor sa Hrvatom, javlja Đanluka di Marcio. Oko najbitnijih stvari postoji konsenzus, sve su se razumeli, ostalo je još samo da se utanače detalji. Sve u svemu, došlo se do faze finiširanja, Luka Modrić (40) je pred stavljanjem autograma i produžetkom karijere. Uskoro će zagaziti u petu deceniju života, mnogi bi se odavno zadovoljili da imaju karijeru kakvu je imao hrvatski vezista. Ali, on pronalazi motiv. Iznova i iznova. Protekle sezone nije uspeo sa Milanom da izbori Ligu šampiona, zauzeli su peto mesto i igraće u Ligi Evrope, pa će u idućoj sezoni pokušati klubu da donese što nije prethodne.

Početkom jula nagovešteno je da bi, ipak, mogao da odradi još jednu sezonu sa Rosonerima i da šanse za tako nešto uopšte nisu male. U međuvremenu su poprilično porasle, došlo se do završne faze, a na San Siru je, kao što je već bilo reči, bitnu ulogu odigrao Ruben Amorim. Novi trener obavio je razgovor sa Lukom Modrićem, predočio mu šta želi i očekuje od ekipe, ali i njega samoga. Očigledno da su se oko svega uili skoro svega sporazumeli, pa će biti u prilici da podeblja brojke i ostavi još jači utisak u Milanu.