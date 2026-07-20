Zvanično: Džon Duran za ukupnih 6.100.000 evra

Benfika će pokušati da vrati na pravi put kontroverznog napadača čija karijera je u poslednje dve godine imala strelovit uspon i još strmoglaviji pad.

Pre manje od dve godine je Duran oduševljavao igrama u dresu Aston Vile i nagovestio da raste u elitnog napadača evropskog fudbala. Kada su počeli da se pominju veliki klubovi kao sledeći korak u karijeri, on je izabrao ludačku ponudu iz Saudijske Arabije. Al Nasr je platio Vili obeštećenje od 77.000.000 evra, a Duranu dao ugovor težak 20.000.000 evra po sezoni i učinio ga jednim od najplaćenijih igrača sveta. Ali, se brzo pokajao…

Duran nije uspevao da se uklopi, pokazivao je dečje bubice i trener Žorž Žezus ga je odmah po dolasku u klub precrtao. Nakon samo šest meseci je Duran poslat na pozajmicu u Fenerbahče, ali su ga i odatle oterali posle samo pola godine. Prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Zenitu i opet razočarao. Rusi su ga vratili Saudijcima koji nisu znali šta će sa njim.

Dok se nije pojavila Benfika. Tačnije, njen direktor Mario Branko koji ga je ranije doveo i na pozajmicu u Fenerbahče dok je tamo obavljao funkciju direktora. Brankovi i Benfikini interesi su se sada poklopili jer je Duran u januaru 2023. bio na pragu Benfike koja je njegovom tadašnjem klubu Čikagu nudila 15.000.000 evra za transfer. Aston Vila je bila izdašnija i dovela Kolumbijca na Vila park. Tamo je malo-pomalo fudbalski rastao, ali je sve krenulo nizbrdo nakon odlaska u Saudijsku Arabiju.

Sada su ga Orlovi uzeli po drastično nižoj ceni jer ga je ovog puta retko ko hteo. Pogotovo zbog ogromne plate u Saudijskoj Arabiji koju je morao znatno da skreše kako bi prešao u Lisabon na reanimaciju karijere. Benfika je saopštila u detalje koliko ju je koštao Duran:

„Ukupan trošak Benfike za ovu operaciju pozajmice iznosi 6.100.000 evra, uključujući naknadu za pozajmicu, bruto platu igrača, sportsko osiguranje i troškove socijalnog osiguranja, sredstva solidarnosti, kao i agencijske provizije”.

Ugovor o pozajmici sadrži i klauzulu za otkup vrednu 30.000.000 evra ako Duran zadovolji. Očigledno je da su Portugalci dobili igrača za male pare, a Saudijci su verovatno nastavili da plaćaju dobar deo plate. S tim što je i Duran morao da pristane na smanjenje ugovora.

Benfikin trener Marko Silva veruje da mu je potreban ovakav tip napadača. Pokretljiviji od Pavlidisa, a snažniji od Ivanovića.