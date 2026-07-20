Prestolonaslednik došao da kontroliše vatru Zmajeva: Hvan je ono što je Portu bilo potrebno

Ko zna kakav bi trag ostavio Hvan in Bom u Fajenordu da su ga povrede makar malo ostavile na miru, pogotovo u prošloj sezoni. Takav splet okolnosti čak je podgrejao nadu navijača Crvene zvezde da je moguć povratak jednog od najboljih stranaca u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana. Ipak, da se ne lažemo, Hvan je kvalitetom daleko iznad nivoa Mozzart Bet Superlige i to je potvrđeno time što ga je Porto zvanično predstavio kao novog igrača.

Gigant sa Dragaoa dogovorio se sa Fajenordom oko obeštećenja od 4.500.000 evra, dok će dodatnih 500.000 stići kroz bonuse, dok će Korejac imati godišnju platu od 1.500.000 neto. Hvan je sa Portom potpisao ugovor na tri godine uz mogućnost da se saradnja produži na još 12 meseci. Prestolonaslednik, kako mu glasi nadimak koji je dobio od javnosti i navijača u domovini za vreme mandata Paula Benta na klupi Južne Koreje, dolazi kao idelana potpora na sredini terena Porta mladom Viktoru Froholtu.