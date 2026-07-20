Prestolonaslednik došao da kontroliše vatru Zmajeva: Hvan je ono što je Portu bilo potrebno
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 22:43
Nekadašnji igrač Crvene zvezde predstavljen kao novi igrač portugalskog šampiona
Ko zna kakav bi trag ostavio Hvan in Bom u Fajenordu da su ga povrede makar malo ostavile na miru, pogotovo u prošloj sezoni. Takav splet okolnosti čak je podgrejao nadu navijača Crvene zvezde da je moguć povratak jednog od najboljih stranaca u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana. Ipak, da se ne lažemo, Hvan je kvalitetom daleko iznad nivoa Mozzart Bet Superlige i to je potvrđeno time što ga je Porto zvanično predstavio kao novog igrača.
Gigant sa Dragaoa dogovorio se sa Fajenordom oko obeštećenja od 4.500.000 evra, dok će dodatnih 500.000 stići kroz bonuse, dok će Korejac imati godišnju platu od 1.500.000 neto. Hvan je sa Portom potpisao ugovor na tri godine uz mogućnost da se saradnja produži na još 12 meseci. Prestolonaslednik, kako mu glasi nadimak koji je dobio od javnosti i navijača u domovini za vreme mandata Paula Benta na klupi Južne Koreje, dolazi kao idelana potpora na sredini terena Porta mladom Viktoru Froholtu.
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Hvan je ono što ostali igrači na poziciji zadnjeg veznog nisu. Pablo Rosario i Alan Varela su klasični igrači zadatka, primarni cilj im je da kvare igru protivnika, dok je Hvan prototip "box to box" veziste. Ozbiljan kvalitet pokazivao je u Roterdamu i skoro svaki put kad bi bio zdrav, Robin Van Persi ga je stavljao u startnih 11. Toliko je dobro igrao da je od strane navijača proglašen za igrača meseca u septembru 2024.
Brojne fizičke tegobe koje je imao uticale su da dođe do pada. Serija pehova počela je još u avgustu prošle godine povredom lista, da bi se nastavila krajem godine povredom butnog mišića, zbog koje je propustio važne mečeve. Najteži udarac stigao je sredinom marta, kada je na utakmici protiv Ekscelziora doživeo povredu skočnog zgloba.
Ono što je zanimljivo, Hvan je tek drugi igrač iz Južne Koreje u istoriji Porta. Pre njega, plavo-beli dres nosio je Hjun Đun Suk od januara 2016. do februara 2017. bez zapaženog učinka. Sad je tu Hvan, da ionako dinamičan vezni red Porta učini još dinamičnijim.