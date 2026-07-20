TRANSFERI (ponedeljak, 20. jul)

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- Zvanično: Duran u Benfiki za 6.100.000. Opširnije OVDE.
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- Al Hilal kreće po Bastonija. Opširnije OVDE.
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- Zvanično: Žoao Gomes u Vili za 45.000.000. Opširnije OVDE.
- Raspade se moćan tim Sportinga, ali tu je 100.000.000. Opširnije OVDE.
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- Dušan Tadić nije blizu potpisa za NEC. Opširnije OVDE.
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