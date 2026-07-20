TRANSFERI (ponedeljak, 20. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Duran u Benfiki za 6.100.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: In Beom Hvan u Portu. Opširnije OVDE.

- Crvena zvezda opet udara na korejsko tržište. Opširnije OVDE.

- Junajted kreće po Konea, opcija i Sar. Opširnije OVDE.

- Al Hilal kreće po Bastonija. Opširnije OVDE.

- Juventus želi Gorecku. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Žoao Gomes u Vili za 45.000.000. Opširnije OVDE.

- Raspade se moćan tim Sportinga, ali tu je 100.000.000. Opširnije OVDE.

- Vlahović razmišlja o Juventusu i Bešiktaša. Opširnije OVDE.

- Dušan Tadić nije blizu potpisa za NEC. Opširnije OVDE.

- Zvezdi 250.000 evra od prodaje Omrija Glazera. Opširnije OVDE.

- Zašto je Dinamo Drezden odustao od Lučića. Opširnije OVDE.

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