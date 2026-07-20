Hezonja sam plaća izlaznu klauzulu i napušta Real Madrid

Portoriko 1, 02.00: (1,60) Kangreheros (14,5) Krioljos (2,55)

Njegov izlaz košta 850.000 dolara, što je on najavio Realu da će platiti. Prema informacijama koje stižu iz košarkaških kuloara, Hezonja aktivno pregovara sa nekoliko NBA timova, pa će konačnu odluku doneti narednih dana. Klubovi sa one strane Atlantika pokazali su ozbiljno interesovanje za njega, što ga je i navelo da iskaže svoju nameru da plati otkupnu klauzulu.

Hrvatski reprezentativac je kao talentovani košarkaš 2015. otišao iz Barselone u NBA ligu i bio član Orlando Medžika, koji ga je birao kao petog pika, te Njujorka i Portlanda. U Evropu se vratio 2021. godine kada je potpisao za Panatinaikos, posle čega je igrao za Uniks iz Kazanja, da bi leta 2022. prešao u Real Madrid.