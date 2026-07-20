Bivši trener Serene i Rodika tvrdi: Alkaras spremniji nego ikada pre, povratak je blizu
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 22:04
Rik Masi kaže da Španac već igra trening setove, dok drugi izvori tvrde da i dalje trenira uz dozu opreza
Rivalstvo između Janika Sinera i Karlosa Alkarasa je u poslednjih nekoliko godina u potpunosti preuzelo primat na najvećoj teniskoj sceni, a kada jednog nema, drugi jednostavno melje sve pred sobom. To se moglo i te kako primetiti, naročito na turnirima masters serije koje je Italijan osvajao kao na traci usled povrede mladog Španca.
Alkaras ne igra od aprila, kada je tokom meča sa Otom Virtanenom povredio zglob desne ruke, propustio je i Rolan Garos i Vimbldon, a osvajač sedam grend slem titula će dati sve od sebe da zaigra na Ju Es Openu. Španski teniser se nalazi i na listi učesnika za Sinsinati, koji je deo američke turneje pre poslednjeg grend slema u sezoni, mada je njegov nastup upitan.
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Momak iz Mursije se podvrgao posebnom režimu treninga nakon povrede, praktikovao je vežbanje sa reketom bez žica, kako bi izbegao dodatno opterećenje na zglobu. Da oporavak ide u dobrom smeru potvrdio je nekadašnji američki trener Rik Masi, koji je trenirao bivše prve rekete sveta poput sestara Vilijams, Marije Šarapove i Endija Rodika. On se oglasio putem društvene mreže X i poručio da je Španac odigrao nekoliko trening setova, pa čak i mečeve protiv drugih profesionalnih tenisera. Pomenuti trener je takođe pohvalio fizičku spremu španskog tenisera, istakavši da je bolja nego ikada pre.
Međutim, južnoamerički portal CLAY donosi drugačiju priču. Iz tabora mladog Španca poručuju da nema mesta panici i da je ključna reč – strpljenje. Kako navodi pomenuti izvor, dvostruki šampion Vimbldona jeste na terenu, ali trenira pod ručnom i dozira intenzitet. Iako stižu oprečne informacije, plan Alkarasovog tima je jasan - nema srljanja, povratak mora da bude postepen i ništa se ne prepušta slučaju u ovih nedelju ili dve do turnira.
Španski teniser ima 23 godine i već sedam gren slem titula, te je jasno da će, ukoliko ostane zdrav, imati lepu priliku da pojuri sam vrh te liste. Alkaras se već nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, a prethodne noći je bio na finalnoj utakmici Mudnijala, u kojoj je Španija došla do trofeja pobedom nad Argentinom.