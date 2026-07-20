Bivši trener Serene i Rodika tvrdi: Alkaras spremniji nego ikada pre, povratak je blizu

Rivalstvo između Janika Sinera i Karlosa Alkarasa je u poslednjih nekoliko godina u potpunosti preuzelo primat na najvećoj teniskoj sceni, a kada jednog nema, drugi jednostavno melje sve pred sobom. To se moglo i te kako primetiti, naročito na turnirima masters serije koje je Italijan osvajao kao na traci usled povrede mladog Španca.

Alkaras ne igra od aprila, kada je tokom meča sa Otom Virtanenom povredio zglob desne ruke, propustio je i Rolan Garos i Vimbldon, a osvajač sedam grend slem titula će dati sve od sebe da zaigra na Ju Es Openu. Španski teniser se nalazi i na listi učesnika za Sinsinati, koji je deo američke turneje pre poslednjeg grend slema u sezoni, mada je njegov nastup upitan.