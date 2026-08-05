Atletiko i Inter u klinču oko Kutija Romera

Ali Španci će ovom ponudom samo staviti Pevcima do znanja da žele Romera, a kako se samo čeka da Mateo Ruđeri pređe u Aston Vilu (18.000.000 evra fiksno plus još 6.000.000 u bonusima), a Nauel Molina u Romu za 19.000.000 (sa sve bonusima, to je već dogovoreno), jasno je da će Atletiko moći da ide i značajno iznad.

Pevci su se nadali da će na Romeru zaraditi negde oko 50.000.000 evra. Kada ga je Atletiko tražio prošlog leta tražili su 55.000.000. Ali Roberto De Zerbi ga ne vidi u timu, a Romero ima jednu od najviših plata u ekipi, pa ni Totenhem nije protiv rastanka. Samo da vidimo pod kojim uslovima.

Posao bi Atletiku moglo da olakša to što Romero želi baš kod zemljaka Dijega Simeonea. Marka čak tvrdi da u njegovom ugovoru postoji posebna klauzula koja navodno obara izlaznu vrednost ako ga pozove neko od najvećih klubova La Lige, Atletiko to svakako jeste. Zbog svega toga, spekuliše se da bi Jorgandžije mogle da pokupe Kutijev ugovor za negde oko 40.000.000 evra što u današnje vreme zaista nije previše za reprezentativnog štopera Argentine.