BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FENERBAHČE – ŠTURM (tip 1, kvota 1,37) – početak 20.00

Turski klub će u ovu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona da bude jači za Ngola Kantea i golmana Edersona, dok se očekuje i spremniji Englez Mejson Grinvud u odnosu na dvomeč sa poljskim Gornjikom. Šturm je sa ukupnim rezultatom 6:0 eliminisao Harts u prethodnoj rundi. Fener se mučio sa poljskim vicešampiona, bio je bolji za gol (1:0 i 1:1). Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

ZENIT – BALTIKA (tip 1, kvota 1,33) – početak 19.45

Kup Rusije se nekoliko godina igra po drugačijem sistemu. Prvo je grupna faza, a šampion Zenit je jedan od favorita u ovom takmičenju. Dobar start Gaspromovog čeda iz Sankt Peterburga, osvojen je Superkup i dve lake pobede na startu Premijer lige, bez primljenog gola protiv Akrona Togliattija (5:0) i Orenburga (3:0). Baltika je na premijeri poražena u Moskvi od CSKA (1:2), ali je prošle nedelje na svom terenu dobila Dinamo sa 2:1.

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FERENCVAROŠ – GORNJIK (tip 1, kvota 1,75) – početak 20.15

Silan je Fradi u Evropi ovog leta. Lako je eliminisao Vojvodinu, zatim i Tvente u prva dva kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a sledeća prepreka je poljski vicešampion Gornjik. U domaćem prvenstvu, tim iz Budimpešte je uzeo samo bod u prva dva kola. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

PANATINAIKOS – CSKA SOFIJA 1948 (tip 1, kvota 1,20) – početak 20.30

Zeleni iz Atine su jedva eliminisali mađarski Pakši na startu kvalifikacija za Ligu konferencije. PAO je favorit i protiv bugarskog CSKA 1948 Sofije, kluba koji postoji samo 10 godina. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

SPARTAK MOSKVA – ORENBURG (tip 1, kvota 1,30) – početak 17.30

Odličan početak šampionata Rusije za Spartak. Moskovljani su upisali dva trijumfa. Za vikend su bili bolji od Ahmeta u Groznom sa 2:1. Na startu Kupa Rusije igraju sa Orenburgom koji je glatko poražen od Zenita proteklog vikenda (0:3). Očekuje se da domaći igraju u kombinovanom sastavu, kako bi sačuvali glavne igrače za vikend i treće kolo Premijer lige Rusije.

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