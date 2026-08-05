Golmani rekorderi osvajaju Premijer ligu: Olimpijakos zaradio 23.300.000!

Preskočio je Colkis dosadašnjeg rekordera Hala Rajana Mejsona (15.400.000 evra) i ozbiljno napunio kasu najtrofejniheg grčkog kluba koji je ovog leta od prodaja igrača zaradio preko 38.000.000 evra.

Colakis je napustio Karaiskakis nakon osam godina u crveno-belom i posle 131 nastupa za klub. Interesantno, na gotovo polovini utakmica sačuvao je mrežu netaknutom (64), a primio svega 101 gol. Olimpijakos je njegov talenat uočio još dok je bio član U19 tima Platanje i te 2018. godine njegov transfer platio simboličnih 40.000 evra. Mada Colakis tada nije imao ni punih 16 godina.

Grčki Sport 24 piše da je Colakis odabrao Hal jer mu je klub rekordnim obeštećenjem pokazao da ga vidi kao projekat, kao igrača u koje će imati puno poverenje u ligi koja ume surovo da proždire igrače i golmane. Takođe, konkurencija mu je 33-godišnji Džek Batland, što znači da bi od starta trebalo da bude startna jedinica.

Pomenuli smo transfere Rašforta i Traforda, a interesantno i Njukasl je ovog leta potrošio preko 50.000.000 evra na golmane. Prvo je preko 20.000.000 evra platio Francuza Evena Žauena, ispostavilo se kao zalog za budućnost jer je u međuvremenu isplatio Bragi 30.000.000 evra i učinio Lukaša Horničeka najskupljim golmanom u istoriji Sent Džejmsis parka.