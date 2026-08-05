Koliko može novi PAO sa Dancem na klupi?
Vreme čitanja: 3min | sre. 05.08.26. | 13:18
Zeleni iz Atine jedva eliminisali mađarski Pakši, a u glavni grad Helena stiže bugarski CSKA 1948 iz Sofije (20.30) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije
Godinama grčki klubovi imaju problema na startu sezone, u letnjim mesecima kada treba da se izbori glavni žreb za evropsko takmičenje. Šampionat Helena zbog vrelih meseci počinje među poslednjima na Starom kontinentu krajem avgusta. Tako ove nedelje Olimpijakos nije uspeo u Pireju da pobedi holandski NEC (0:0) pred revanš u Najmehenu.
Panatinaikos se mučio sa mađarskim Pakšijem u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, na kraju ga je prošao za gol, a novi rival je na papiru sličnog kvaliteta kao i mađarski klub, bugarski CSKA Sofija, ali ne oni pravi Armejci nego tim sa prefiksom 1948 koji je nepopularniji u Sofiji. Prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije igra se večeras (20.30) u Atini. Zeleni žele iskorak u Evropi. Ako prođu i naše istočne komšije u plej-ofu će se boriti sa poraženim iz obračuna iz kvalifikacija za Ligu Evrope, Bešiktaš - Hradec Kralove.
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PAO ništa nije dobio prošle sezone sa iskusnim Špancem Rafom Benitezom. Dominacija AEK-a, Olimpijakosa i PAOK-a je zadržana. Kormilo je predato u ruke Dancu Jakobu Nistrupu. On je protiv Pakša u Mađarskoj zabeležio 10. pobedu u evropskom takmičenju. Dubok trag je ostavio u Kopenhagenu.
20.30: (1,22) Panatinaikos (5,50) CSKA Sofija 1948 (13,0)
Zeleni su pre dve sezone bili prava srpska kolonija. Ovog leta je zeleno-beli deo Atine napustio je Filip Đuričić. Ostao je samo napadač Miloš Pantović, ali čini se da nekadašnji omladinac Crvene zvezde nije u planovima skandinavskog stručnjaka. Nije ga bilo u dvomeču sa Pakšom.
Novo pojačanje atinskog kluba, bivši vezista Crvene zvezde, novajlija iz Hapoel Ber Ševe, Zambijac Kings Kangva, registrovan je za novi klub, ali ga čeka mesto na klupi. Problem za PAO je bolest mladog napadača Andresa Teteisa. Van stroja je i Nigerijac Siril Desers. Vratio se treninzima iskusni napadač, ali će propustiti duel sa sofijskim timom.
19.00: (1,63) Bran (4,00) Apolon Limasol (4,90)
Za domaćina neće igrati ni Kalabrija, Kristijansen, Pantelidis i Ingason. U napadu se očekuje Makedonac Emil Rastoder, novajlija iz Tuna, uz Urugvajca Fakunda Pelistrija i Hrvata Adrijana Jagušića.
CSKA 1948 Sofija nikada se nije plasirala u glavnu fazu nekog evropskog takmičenja. Ovaj klub postoji od 2016. godine, a nastao je posle pravne zavrzlame, pa trenutno u bugarskom šampionatu postoje dva CSKA iz Sofije. Ovaj se razlikuje od „pravog” po prefiksu 1948.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
19.00: (1,63) Bran (4,00) Apolon Limasol (4,90)
20.30: (1,22) Panatinaikos (5,50) CSKA Sofija 1948 (13,0)
Četvrtak
17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduc (3,60)
18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)
18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)
18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)
18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)
19.00: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)
19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)
19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)
19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)
19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)
19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)
19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)
19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)
19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)
19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)
20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)
20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)
20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)
20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)
20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)
20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)
20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)
20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)
20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)
21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)
21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)
21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)
***kvote su podložne promenama