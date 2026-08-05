Koliko može novi PAO sa Dancem na klupi?

Godinama grčki klubovi imaju problema na startu sezone, u letnjim mesecima kada treba da se izbori glavni žreb za evropsko takmičenje. Šampionat Helena zbog vrelih meseci počinje među poslednjima na Starom kontinentu krajem avgusta. Tako ove nedelje Olimpijakos nije uspeo u Pireju da pobedi holandski NEC (0:0) pred revanš u Najmehenu.

Panatinaikos se mučio sa mađarskim Pakšijem u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, na kraju ga je prošao za gol, a novi rival je na papiru sličnog kvaliteta kao i mađarski klub, bugarski CSKA Sofija, ali ne oni pravi Armejci nego tim sa prefiksom 1948 koji je nepopularniji u Sofiji. Prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije igra se večeras (20.30) u Atini. Zeleni žele iskorak u Evropi. Ako prođu i naše istočne komšije u plej-ofu će se boriti sa poraženim iz obračuna iz kvalifikacija za Ligu Evrope, Bešiktaš - Hradec Kralove.