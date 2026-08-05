Dva lica Fradija ovog leta - očaj u domaćem šampionatu, ali sila u Evropi

Sve karte su u Budimpešti bacili na evropsko takmičenjo ovog leta, da se obezbedi evropska jesen. Eliminacijom tima iz Zabžea taj cilj bi bio ispunjen. Dok u Evropi nema ograničenja, u domaćem prvenstvu mora da se počne sa makar četiri domaća igrača, a Fradi je i dalje legija stranaca sa čak 21 fudbalerom sa inostranim pasošem.

20.15: (1,75) Ferencvaroš (3,60) Gornjik (4,90)

Novi trener mađarskog vicešampiona, Slovak Balaž Borbelj, koji je nasledio ovog leta Irca Robija Kina uvrstio je u tim za dvomeč sa Gornjikom nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Kenana Kodra, koji nije odigrao dve godine utakmicu u zeleno-belom. On je bio na pozajmici, prvo u Turskoj, a zatim u Saragosi u španskoj Segundi prošle sezone. Napadač je zamenio na spisku poslatom UEFA defanzivca Endrea Botku.

Za ovaj meč i Gornjik će biti jači za nekadašnjeg igrača Benfike Paula Bernarda. On stiže iz Seltika gde nije dobio pravu šansu. Dolazi na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa od škotskog šampiona. On je prošao omladinsku školu lisabonskih Orlova, debitovao je u Ligi šampiona pre pet godina. Posle pozajmice Pakos Fereiri, nije se proslavio u zeleno-belom timu iz Glazgova, a sada ima novu priluku u timu kojim rukovodi iz fotelje, do ovog leta na terenu, nekadašnji as Bajerna i nemačke reprezentacije Lukas Podolski.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

20.15: (1,75) Ferencvaroš (3,60) Gornjik (4,90)

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitate Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,00) Hradec (3,50) Bešiktaš (1,93)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama