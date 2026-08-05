Ceo Milan se obukao kao Barezi: I nije slučajno što ga je dao šest minuta pre kraja

Mnogi navijači su zamerili čelnicima kluba što ekspedicija Milana nije prekinula pripreme u Australiji i vratila se u Italiju kako bi bila prisutna na sahrani Franka Barezija . To baš i nije bilo lako izvodljivo, pre svega zbog sponzora koji su ugovorili turneju, kao i ranije zakazanih utakmica u Pertu, logistike, pa i putovanja nazad za Evropu. Na kraju krajeva, trener Amorim je samouvereno istakao kako bi „Barezi više voleo da smo nastavili naš posao, braneći klub“.

I Milan je uspeo na terenu da se odbrani od napada Intera koji su tokom drugog poluvremena bili povremeno traljavi, povremeno siloviti, a rezultirali su pogotkom neposredno posle odmora. Proradila je žila kucavica ovog tima, igrači koji nisu previše atraktivni, međutim, redovno završavaju posao, pa je tako Nikolo Barela uspeo da se izvuče na levu stranu posle sjajnog proigravanja Matea Lavelija , koji je prethodno nadmudrio Strahinju Pavlovića . Barela je posle toga samo ćušnuo loptu do Federika Dimarka i u 53. minutu, zahvaljujući njegovoj realizaciji, Nerazuri su poveli.

Bili su to trenuci neposredno po ulasku Henrika Mhitarijana, koji je zamenio Aleksandra Stankovića i definitivno ubrzao igru tima Kristijana Kivua. Stanković je igrao prvo poluvreme, međutim, ni izbliza nije bio uticajan kao protiv Mančester Sitija pre nekoliko dana, kada je i obezbedio naklonost stručnog štaba.

Videlo se da su i jedni i drugi umorni, da greše u nekim jednostavnim dodavanjima, međutim, isto tako je delovalo da je Inter konkretniji u drugom delu, jer je prvo prespavao. Čak je posle 1:0 mogao i da duplira prednost, jer je 19-godišnji Laveli istrčao kontru i posle ubacivanja u prostor i udarca naterao golmana Lorenca Torijanija da se istakne.

Milan je odigrao bolje prvo poluvreme u kome nije dao gol nego drugo u kome je stigao do izjednačenja. Delovalo je da Amorimov tim kontroliše meč, da se više pita za dešavanja na terenu, ali nije imao sreće u situaciji kada je Ruben Loftus Čik izdrmao stativu. U špicu je počeo Frančesko Kamarda iz „klase 2008“, ali nije baš oduševio. Doskorašnjeg Partizanovog napadača Andreja Kostića nije bilo ni u protokolu za meč.

U drugom poluvremenu, posle velikog broja rokada, kada su na terenu bili Modrić, Salemakers, Jašari i novajlija Gonsalo Ramos, Milan je našao način da se uspravi. I to golom pred kraj, kada je Karlos Augusto oborio Kristofera Enkunkua, koji je izveo penal i omogućio da na semaforu zasvetluca 1:1. Simbolično, šest minuta pre isteka 90, da možda i tako podseti na Barezija.