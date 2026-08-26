Bajern se otarasio Paljinje, Portugalac zbog trenera izdao prvu ljubav u Lisabonu

Paljinja je dete Sportinga u koji je došao sa 17 godina, prošao mlađe kategorije, kalio se na pozajmicama u Moreirenseu, Belenensesu i Bragi gde je proradio kod Rubena Amorima. Prelaskom mladog stručnjaka u Sporting, konačno je zasijala i Paljinjina fudbalska zvezda u klubu iz Lisabona. Blistao je kod Amorima i u leto 2022. prešao u Fulam za 23.000.000 evra. Tamo je došao kod još jednog portugalskog trenera, Marka Silve i nastavio da igra sjajno, da bi nakon dve godine za 51.000.000 evra prešao u Bajern. I potpuno podbacio…

Bavarci su ga već nakon godinu dana poslali na pozajmicu u Totenhem, od koje su inkasirali 5.000.000 evra i rešili se Paljinjine visoke plate od 10.000.000 evra bruto, ali im ga je londonski klub vratio ovog leta. Paljinja je razočarao u Totenhemu, cena mu je pala, a svi na tržištu su znali da Bajern ne želi da ga zadrži. Iako su Bavarci insistirali na obeštećenju od 25.000.000 evra zbog interesovanja Aston Vile i Njukasla, premijerligaši nisu hteli da plate tu cenu i želeli su Paljinju samo na zajam.

U međuvremenu je na klupu Benfike stigao Marko Silva i pozvao bivšeg učenika. Paljinja je odmah prihvatio, ali Bajern se dugo nećkao nadajući se većem obeštećenju od 15.000.000 evra koliko je nudila Benfika. Nemački mediji pišu da je oko 3.000.000 evra bonusa lako ostvarivo, pa se Bajern nada prihodu od makar 17.000.000 evra. Svakako je na ozbiljnom finansijskom gubitku sa Paljinjom. Do sada ih je koštao preko 60.000.000 evra, a izvukli su oko 20.000.000 na kraju.

Na finansijsku žrtvu je pristao i Paljinja. Umesto oko 6.000.000 evra neto u Minhenu, zarađivaće 2.500.000 evra u Lisabonu. Doduše, dobio je i bonus za potpis u visini od 1.000.000 evra.

I postao neprijatelj broj jedan za zeleno-belu stranu Lisabona. Iako je na desetine igrača kroz istoriju nosilo dresove oba lisabonska velikana, to nikada nije popularan potez. Doduše, Paljinji će najbolji savetnik biti upravo trener Marko Silva, koji je pre desetak godina sedeo na klupi Sportinga, a sada je u Benfici.