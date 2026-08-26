Zvanično: Najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 13:18
Ajub Buadi prestigao Lenija Jora, ceh Sitija odlazi na 273.000.000 evra
Nije Mančester Siti toliko bio aktivan u ovom prelaznom roku kako je to umeo da bude ranije. Međutim, kako vreme prolazi, jednostavno, Građani moraju da rade na dovođenju novih igrača kako im ne bi propala kompletna takmičarska godina. Konkretno, morali su da pronađu zamenu za Rodrija kako znaju i umeju. Na kraju su uspeli da je pronađu u Ajubu Buadiju za koga su platili 100.000.000 evra Lilu, a marokanski vezista je danas zvanično predstavljen kao novi igrač engleskog vicešampiona.
Marokanski dragulj potpisao je ugovor na pet godina i očekuje se da bude ono što je Rodri bio. Glavni igrač na sredini terena, bez obzira na to što će tek u oktobru napuniti 19 godina. Naravno, u tome će imati pomoć Eliota Andersona, još jednog igrača za koga je Siti izdvojio rekordno obeštećenje (135.000.000 evra).
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Pregovori između Lila i Sitija trajali su nekoliko nedelja. Engleski klub uspeo je da dogovori lične uslove sa supertalentovanim vezistom, ali je morao da se slomi Lil. Govorilo se o time da popularne Doge traže 130.000.000 evra, čak se pominjala mogućnost da Građani budu strpljivi i ostave Buadija na pozajmici u Francuskoj ove sezone. Međutim, kako je bilo jasno da će Rodri otići, morali su brzo da završe posao i nikakva pozajmica nije dolazila u obzir. Na kraju je transfer vredan 100.000.000.
Buadi je postao najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige. Do sada je to mesto bilo rezervisano za njegovog nekadašnjeg saigrača iz Lila - Lenija Jora. Francuskog štoper je Mančester junajted platio 62.000.000 evra. predsednik Doga Olivije Letang je rekao da postoji samo nekoliko klubova koji finansijski mogu da priušte dovođenje Buadija. Već tad je bilo jasno da će mladi Marokanac prestići Nikolu Pepea i postati najskuplja prodaja u istoriji Lila.
Na njegovom dolasku insistirao je trener Enco Marseka, svestan da u ovom trenutku nema dovoljan fond igrača u veznom redu, niti profil kakav je Buadi. Veliku ulogu odigrala je činjenica da su ljudi iz Sitija stupili u kontakt sa Buadijevom porodicom i kad im je predstavljen projekat, dileme maltene nije bilo.
Prelomni događaj u karijeri maldog veziste je izbor da igra za Maroko iako je bio član mlađih selekcija Francuske, gde mu je predviđena svetla budućnost. Na poslednjem Mundijalu je uz Ašrafa Hakimija, Bona i Ismaela Saibarija bio žila kucavica ekipe. Izgledao je kao da nema 18 godina i samo dve prave sezone u seniorskom fudbalu. Velikani su zinuli kad su videli kakav im se biser pojavio pred očima. Siti je na kraju bio najkonkretniji.