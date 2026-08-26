Zvanično: Najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige

Pregovori između Lila i Sitija trajali su nekoliko nedelja. Engleski klub uspeo je da dogovori lične uslove sa supertalentovanim vezistom, ali je morao da se slomi Lil. Govorilo se o time da popularne Doge traže 130.000.000 evra, čak se pominjala mogućnost da Građani budu strpljivi i ostave Buadija na pozajmici u Francuskoj ove sezone. Međutim, kako je bilo jasno da će Rodri otići, morali su brzo da završe posao i nikakva pozajmica nije dolazila u obzir. Na kraju je transfer vredan 100.000.000.

Buadi je postao najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige. Do sada je to mesto bilo rezervisano za njegovog nekadašnjeg saigrača iz Lila - Lenija Jora. Francuskog štoper je Mančester junajted platio 62.000.000 evra. predsednik Doga Olivije Letang je rekao da postoji samo nekoliko klubova koji finansijski mogu da priušte dovođenje Buadija. Već tad je bilo jasno da će mladi Marokanac prestići Nikolu Pepea i postati najskuplja prodaja u istoriji Lila.

Na njegovom dolasku insistirao je trener Enco Marseka, svestan da u ovom trenutku nema dovoljan fond igrača u veznom redu, niti profil kakav je Buadi. Veliku ulogu odigrala je činjenica da su ljudi iz Sitija stupili u kontakt sa Buadijevom porodicom i kad im je predstavljen projekat, dileme maltene nije bilo.

Prelomni događaj u karijeri maldog veziste je izbor da igra za Maroko iako je bio član mlađih selekcija Francuske, gde mu je predviđena svetla budućnost. Na poslednjem Mundijalu je uz Ašrafa Hakimija, Bona i Ismaela Saibarija bio žila kucavica ekipe. Izgledao je kao da nema 18 godina i samo dve prave sezone u seniorskom fudbalu. Velikani su zinuli kad su videli kakav im se biser pojavio pred očima. Siti je na kraju bio najkonkretniji.