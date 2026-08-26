Hapoel Jerusalim se i dalje nada Evroligi: Iako nije među 11 klubova koji su bliži licenci
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 14:07
"U narednim nedeljama nameravamo da Evroligi predstavimo veoma snažan predlog, kako u ekonomskom, tako i u strateškom smislu", kaže predsednilk kluba Matan Adelson
Nakon što je Evroliga objavila da je 11 timova poslalo predprihvaćene predloge za franšizu vredne skoro 700.000.000 evra u naknadama, kasnije je otkriveno koji su to timovi. Reč je o: Partizan Mozzart Betu, Crvenoj zvezdi, Dubaiju, Valensiji, Roma Maksimi, PAOK-u, Hapoel Tel Avivu, Napoliju, London Lajonssima, Parizu i Virtusu iz Bolonje.
Hapoel Jerusalim nije bio među tih 11, ali su u međuvremenu otkrili da očekuju da zajedno sa njima prođu u drugu fazu procesa prijave.
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Upravni odbor deoničara kompanije "Euroleague Commercial Assets" (ECA) primio je više od 20 zvaničnih iskaza interesovanja i predloga od postojećih klubova Evrolige i Evrokupa, kao i novih investicionih projekata koji žele da se priključe takmičenju.
Proces prijavljivanja počeo je u julu 2026. godine, sa ciljem da se dodeli do osam novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027/28.
U drugoj fazi, Evroliga će detaljnije analizirati svaki predlog pre nego što predstavi konačne preporuke tokom narednog sastanka vlasnika krajem septembra 2026. godine.
Hapoel je u svom saopštenju potvrdio da razvija i podnosi predlog za septembarski sastanak Odbora, čime pokazuje svoju ambiciju da se pridruži Evroligi.
„Nasuprot nedavnim izveštajima, Hapoel Jerusalim ostaje čvrsto u konkurenciji za dugoročnu licencu za franšizu Evrolige. Klub sprovodi sveobuhvatan proces dubinske analize poslovanja, za koji se očekuje da će se nastaviti tokom narednih nedelja, sa ciljem izrade i podnošenja konačnog predloga uoči sastanka Odbora Evrolige sledećeg meseca.“
Vlasnik kluba Matan Adelson takođe je podelio poruku o cilju da dovede Hapoel u vodeće evropsko klupsko košarkaško takmičenje.
„Ambicija Hapoel Jerusalima je jasna: takmičenje na najvišem nivou evropske košarke. Ovom procesu pristupamo sa ozbiljnošću i posvećenošću kakvu ovakva prilika zahteva. U narednim nedeljama nameravamo da Evroligi predstavimo veoma snažan predlog, kako u ekonomskom, tako i u strateškom smislu. Duboko verujemo u ono što Hapoel Jerusalim može da donese Evroligi i uvereni smo da će predlog koji na kraju podnesemo pružiti ubedljive argumente za odobrenje od strane Odbora Evrolige“, izjavio je Adelson.