Hapoel Jerusalim se i dalje nada Evroligi: Iako nije među 11 klubova koji su bliži licenci

Nakon što je Evroliga objavila da je 11 timova poslalo predprihvaćene predloge za franšizu vredne skoro 700.000.000 evra u naknadama, kasnije je otkriveno koji su to timovi. Reč je o: Partizan Mozzart Betu, Crvenoj zvezdi, Dubaiju, Valensiji, Roma Maksimi, PAOK-u, Hapoel Tel Avivu, Napoliju, London Lajonssima, Parizu i Virtusu iz Bolonje.

Hapoel Jerusalim nije bio među tih 11, ali su u međuvremenu otkrili da očekuju da zajedno sa njima prođu u drugu fazu procesa prijave.