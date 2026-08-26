Ferencvarošev posao leta – Veljko Birmančević

Kako je i Birmančevićev ugovor sa Spartom isticao za deset meseci ni ovo neće biti prevelik finansijski izdatak. Svakako sedmocifren, uz procente od naredne prodaje, ali nešto što neće previše opteretiti klupsku kasu Fradija.

Više nego dobar posao za mađarski klub imajući u vidu da je Birmančeviću 28 godina, te da ulazi u fudbalski najzrelije doba, a svojevremeno je bio glavni igrač Sparte i fudbaler za koga je Galatasaraj nudio 10.000.000 evra. Međutim, na leto 2024. Sparta nije želela da se Veljka odrekne pred nastup u glavnoj fazi Lige šampiona, s obzirom da je on sezonu ranije postigao 22 gola uz još 13 asistencija.

Čini se da je baš tada Sparta propustila najbolju šansu za rastanak, jer Birmančević posle nije ponovio tako dobru sezonu. Mada je i prošla počela odlično sa osam golova i četiri asistencije, da bi potom nekadašnji fudbaler Partizana i Čukaričkog otišao na pozajmicu u Hetafe gde je odigrao samo 138 minuta u La Ligi.

Sada nova šansa u Budimpešti, nadaju se tamo svi – u Ligi Evrope. Jer Ferencvaroš je u kvalifikacijama već elminisao Vojvodinu, Tvente, Gornjik, a zatim kao gost dobio i Trabzon u prvom meču plej-ofa. Na krilima su mu na početku sezone uglavnom igrali Jusuf Bamidele, nekada igrač Vojvodine, dok je desno bio zakucan Kristofer Zakarijasen. Ima tu mesta i za Birmančevića.