Buongiorno Italia: Ko je anti-Inter u Seriji A?

Roma se profilisala kao najozbiljniji rival, Milanove kvote su porasle, Napoli je ostao više-manje na istoj poziciji, dok je Juve prilično skliznuo na tabeli izazivača, ne samo zbog povrede Kenana Jildiza.

Istina je da Rimljani imaju taj porok da se lako zagreju i polete, nije slučajno da je za Romu „iskovana“ titula prvaka Italije u avgustu. Uprkos činjenici da su u istoriji osvojili samo tri titule prvaka Italije, Đalorosi gotovo svake godine kreću sa velikim očekivanjima.

Ipak, ovoga puta je drugačije, i Romin zarazni optimizam nije bez pokrića. Đan Pjero Gasperini je neka vrsta garancije da će rimski klub biti protagonista sezone, tim pre što, za razliku od pre 12 meseci, kada se Roma predstavila navijačima sa Dovbikom i Fergusonom, sada ima na raspolaganju Malena i Kastra.

Holandski reprezentativac je nastavio u velikom stilu svoju avanturu u dresu Rome i već u prvom kolu je ostavio bez reči neverne Tome koji su tvrdili da je Malen u prošloj sezoni imao daleko bolji učinak od onoga što on realno može da pruži.

Het-trik protiv Fjorentine omogućio je Malenu da pretekne čak i Gabrijela Omara Batistutu, koji je na prvih 19 mečeva u dresu Rome dao 15 golova. Holanđanin je stigao do kvote od 17 golova. U istoriji Serije A samo su Altafini i Nordal bili efikasniji od Malena na prvih 19 mečeva u elitnoj italijanskoj ligi.

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Interesantno je da je samo Hari Kejn postigao više golova u pet najjačih evropskih liga na 19 utakmica u 2026. godini. Englez je zatresao mrežu 22 puta, a iza njega i Malena su Lautaro Martinez i Esteban Lepol (13 golova) i serija igrača sa 12 golova, od Mbapea i Rafinje do Girasija i Gibsa-Vajta.

I pored fantastičnog učinka Malena, nepodeljeno mišljenje struke je da je Dibala ključni igrač za šampionske ambicije Rome u sezoni kada slavi 100 godina postojanja.

Argentinac je, po rečima Gasperinija, odradio tako dobro pripremnu sezonu da može da igra i produžetke, a ne samo 90 minuta na terenu. Imajući u vidu Dibalin minuli rad u prethodnih šest godina, dobar deo, posebno sujevernih navijača Rome, je dotakao genitalije (uobičajeni gest u Italiji za teranje malera) ili kakvo gvožđe pri ruci. U svakom slučaju, Dibala je tokom celog pripremnog perioda slao veoma ohrabrujuće znake i tri asistencije na meču sa Fjorentinom su logična posledica.

Ovde treba dodati još jedan detalj. Dibala ima specifičan ugovor sa Romom. On jeste pristao na tri puta nižu platu od one koju je imao, pao je sa osam miliona evra na dva i po, ali je u ugovoru i klauzula koja kaže da Dibala za svaki meč na kome ostane na terenu duže od 45 minuta inkasira 100 hiljada evra, od 20. meča ta cifra će se povećati na 150 hiljada evra. I to nije sve, na svakih pet golova i asistencija zajedno, Dibali će biti uplaćen dodatni bonus od 100 hiljada evra, što će reći da bi sa 25 golova i asistencija, Dibala povećao svoja primanja za još pola miliona evra.

Izgleda da su pomenuti ekonomski podsticaji imali veliki efekat na Dibalu, ne toliko zbog samog novca – već je zaradio u karijeri blizu 100 miliona evra – koliko zbog izazova. Dibala bukvalno izgleda preporođeno.

Nakon uverljivog starta u Seriji A, Đan Pjero Gasperini očekuje od uprave kluba poslednji poklon, a to je Malik Fofana iz Liona. Kaže se da je sve utanačeno sa igračem, plata od tri i po miliona evra, a da se sa Lionom pregovara oko načina plaćanja 35 miliona evra, koliko Francuzi traže za krilnog napadača.

U poslednjoj nedelji prelaznog roka moguće je da dođe i do promena u veznoj liniji Rome. Gasperini insistira da Kone ostane u Trigoriji, dok je spreman da svari bez problema odlazak El Ajanuija. Šta će biti sa Koneom u dobroj meri zavisi od toga da li će Mančester Siti potrošiti 140 miliona evra za Enca Fernandeza ili će optirati za mnogo jeftiniju soluciju Kone, koja bi koštala između 50 i 60 miliona evra.

LEAO KAO VLAHOVIĆ

Rafa Leao i Dušan Vlahović su dve velike neostvarene i neslavne priče Serije A. Njih dvojica su bile velike nade, igrači na kojima su Milan i Juventus očekivali da izgrade berićetnu treću deceniju 21. veka, krcatu trofejima. Na kraju, Leao je doneo Rosonerima jedan Skudeto, a Vlahović jedan Kup Italije Bjankonerima.

Leao i Vlahović su maštali i sanjali da zaigraju u nekom od velikih klubova Premijer lige ili španske lige, međutim, tokom celog leta ponude su stizale samo iz Saudijske Arabije i Turske.

Vlahović je bio primoran da prelomi i prihvati ponudu Bešiktaša jer je bio bez kluba, Leao je mogao i može da čeka jer ima ugovor sa Milanom do 2028. godine. Prodaju Leaa nije pogurala ni spuštena cena na 50 miliona evra. Podsetimo, kada je Leao produžavao ugovor 2023. godine, Milan je fiksirao raskidnu klauzulu na 175 miliona evra, a kako stvari stoje, biće prodat za četiri-pet puta manju sumu.

Ljubav na prvi pogled između Amorima i tinejdžera Sisea je dodatno otežala poziciju Leaa, kao i dolazak Moreire i ideja portugalskog stručnjaka da igra sa dvojicom „trekvartista“ iza leđa Gonsala Ramoša, a ne sa klasičnim krilima. Štaviše, prodaja Leaa je neophodna i za ispunjavanje poslednje želje Amorima, kupovina još jednog ofanzivnog pleja.

I pored toga što se oko prodaje Leaa angažovao i Žorž Mendeš, nije bilo velikih pomaka, čak ni veze sa Aston Vilom, ne samo moćnog menadžera već i prijateljstvo vlasnika Milana Kardinalea sa Vesom Edensom, suvlasnikom kluba iz Birmingema, nisu doprinele uspešnom okončanju transfera.

Galatasaraj je jedini tim koji se ozbiljno interesuje za Leaa, ali ne želi da plati više od 40 miliona, sve sa uključenim bonusima. Jedina eventualna alternativa je Roma, ali samo u poslednjim satima prelaznog roka uz prilično kreativnu formulu, budući da Đalorosi imaju ozbiljne probleme sa finansijskim fer-plejom.

Inače, u Galatasaraju Leao bi se pridružio još jednom napadaču koji nije napravio karijeru, barem zasad, koja se od njega očekivala, Viktoru Osimenu. Tu je i Romelu Lukaku, ali je on, kao i Mohamed Salah, došao u penzionerskim, a ne najboljim godinama kao Vlahović, Osimen i najverovatnije Leao.