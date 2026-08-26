Klinč u Firenci: Ken odbio da trenira, jer hoće kod Fabregasa, Viola kipti od besa

U Fjorentini su pobesneli i tvrde da neće dozvoliti da ih jedan igrač drži kao taoca i sam diktira uslove odlaska. Kaznili su ga novčano i naredili mu da se popodne pojavi na individualnom treningu. On je to prvo odbio, ali je kasnije prihvatio. Čini se da je Kenov postupak samo otežao njegov transfer, mada je pitanje i koliko će Viola moći da odoleva finansijski izdašnoj ponudi Koma.

Do sada su sve bili diplomatski osmesi: Ken je čak dao sve od sebe da promeni nešto protiv Rome, iako je počeo na klupi, a na teren ušao kad je Donjel Malen već postigao het-trik za vođstvo Vučice. Trener Fabio Groso na kraju mu se na konferenciji za novinare zahvaljivao na profesionalnom odnosu. Ali sad se već klub i igrač gledaju preko nišana.

Ken je jutros zatražio dozvolu da ne trenira, rekao da se prosto ne oseća spremnim za to i jasno obavestio nadležne da želi u Komo, jer želi i u Ligu šampiona. Fjorentina pak želi da mu nađe dostojnog naslednika, a to nije baš lak zadatak.

Mojze Ken je prošle godine postigao devet golova za firentinski tim, iako je finiš sezone propustio zbog povrede. Sezonu ranije bio je još efikasniji sa 25 pogodaka. I mirne duše može da kaže da je i igrački vratio Fjorentini 14.500.000 evra koliko je ona dala da bi ga dovela iz Juventusa, a pride će joj i zaraditi.

Isto tako, i Fjorentina može da ga podseti da u sezoni pre dolaska na stadion “Artemio Franki“ odigrao samo 654 minuta za Juventus – bez gola – i da je baš u Firenci oživeo karijeru.

Nije trebalo ovako da se završi.