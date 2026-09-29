Balov upisao takmičarske minute u reprezentaciji, ali su Bugari pucali ćorcima u Plovdivu

Balov je na poluvremenu ušao u igru umesto neubedljivog Zdravka Dimitrova. Bio je dosta agilan po levom boku, tražo je pukotinu u protivničkim linijama i jednom zapretio u 70. minutu, tako da se može očekivati da mu selektor ukaže poverenje u predstojeća dva meča.

Bugari će najviše žaliti za situacijom iz 69. minuta, kada je Hajn na fantastičan način zaustavio Ilije Grueva i sprečio domaćina da dođe do gola, koji bi ga verovatno doveo do željenog cilja u ovoj utakmici. Osim toga nije bilo previše situacija pred gostujućim kolom koje bi mogle da se okarakterišu kao stopostotne.

Sa druge strane, Estonci nisu mnogo pretili, ali su uspevali da iskoriste svaku grešku protnivničke odbrane. Jedna takva iz 57. minuta ozbiljno je mogla da košta Bugarsku. Rezervista Matijas Manilan je iskoristio grešku odbrane domaćeg tima, uspeo da savlada Danijela Naumova, ali je Kristijan Dimitrov u poslednjem trenutku uspeo da spreči loptu da uđe u mrežu. U 65. minutu Patrik Kristal je zatresao domaću mrežu udarcem glavom, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda.

Uprkos izmenama i uvođenju Kristijana Ivanova i Joana Stojanova Bugari u finišu utakmice nisu uspeli ozbiljnije da ugroze Hajna, pa su Estonci stigli do drugog zasluženog boda u grupi, čime mogu da budu prilično zadovoljni.

Bugarsku sada očekuju dva gostovanja. U subotu gostuju Islandu u Rejkjaviku, koji je večeras ubedljivo slavio u Lukemburgu (3:0) i izbio na čelo tabele. Tri dana kasnije, selekcija Aleksandra Dimitova gostuje u Lukemburgu.