Balov upisao takmičarske minute u reprezentaciji, ali su Bugari pucali ćorcima u Plovdivu
Vreme čitanja: 3min | uto. 29.09.26. | 22:48
Novo neubedljivo izdanje selekcije Aleksandra Dimitrova - 0:0
Dve utakmice na domaćem terenu u Ligi nacija i samo jedan bod, Bugarska će teško do promocije u B dizviju Lige nacija. Nakon poraza od Luksemburga, izabranici Aleksandra Dimitrova su donekle popravili utisak protiv Estonije u Plovdimu, ali nedovoljno da bi se ostvarila planirana pobeda – 0:0.
Bugari su zakazali u realizaciji, iako nisu imali veliki broj izrazitih šansi. Tokom čitavog meča su imali terensku incijativu, ali nisu pronašli način da slome odbranu selekcije Jurgena Hena. U tome im nije pomogao ni krilni napadač Crvene zvezde, Kritijan Balov, koji je zaigrao od početka drugog poluvremena i upisao prve takmičarske minute za državni tim. Uneo je malo živosti Zvezdin provotimac u igru bugarske selekcije, ali je mreža Karla Hejna ostala netaknuta.
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Balov je na poluvremenu ušao u igru umesto neubedljivog Zdravka Dimitrova. Bio je dosta agilan po levom boku, tražo je pukotinu u protivničkim linijama i jednom zapretio u 70. minutu, tako da se može očekivati da mu selektor ukaže poverenje u predstojeća dva meča.
Bugari će najviše žaliti za situacijom iz 69. minuta, kada je Hajn na fantastičan način zaustavio Ilije Grueva i sprečio domaćina da dođe do gola, koji bi ga verovatno doveo do željenog cilja u ovoj utakmici. Osim toga nije bilo previše situacija pred gostujućim kolom koje bi mogle da se okarakterišu kao stopostotne.
Sa druge strane, Estonci nisu mnogo pretili, ali su uspevali da iskoriste svaku grešku protnivničke odbrane. Jedna takva iz 57. minuta ozbiljno je mogla da košta Bugarsku. Rezervista Matijas Manilan je iskoristio grešku odbrane domaćeg tima, uspeo da savlada Danijela Naumova, ali je Kristijan Dimitrov u poslednjem trenutku uspeo da spreči loptu da uđe u mrežu. U 65. minutu Patrik Kristal je zatresao domaću mrežu udarcem glavom, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda.
Uprkos izmenama i uvođenju Kristijana Ivanova i Joana Stojanova Bugari u finišu utakmice nisu uspeli ozbiljnije da ugroze Hajna, pa su Estonci stigli do drugog zasluženog boda u grupi, čime mogu da budu prilično zadovoljni.
Bugarsku sada očekuju dva gostovanja. U subotu gostuju Islandu u Rejkjaviku, koji je večeras ubedljivo slavio u Lukemburgu (3:0) i izbio na čelo tabele. Tri dana kasnije, selekcija Aleksandra Dimitova gostuje u Lukemburgu.
LIGA NACIJA - C DIVIZIJA, 2. KOLO
Utorak
GRUPA 1
Finska - Belorusija 0:0
San Marino - Albanija 0:3 (0:2)
/Mehmeti 21, Uzuni 27/
GRUPA 3
Moldavija - Farska Ostrva 1:1 (0:1)
/Perčiun 66 - Davidsen pen 26/
Slovačka - Kazahstan 2:1 (1:1)
/Sauer 26, Hancko 82 - Karimov 35/
GRUPA 4
Bugarska - Estonija 0:0
Luksemburg - Island 0:3
/Gudjonsen 11, Oskarson 39, Palson 73/
Ponedeljak
GRUPA 2
Jermenija - Crna Gora 2:3 (1:2)
/Serobjan 34, Spercjan 65 - Pilojan 20 autogol, Krstović 38, Latković 89/
Letonija - Kipar 0:0