Parni valjak melje, nema stajanja! Partizan Mozzart Bet "opljačkao" i Pariz za start iz snova
Vreme čitanja: 6min | uto. 29.09.26. | 22:43
Crno-beli su ponovo pokazli sjajnu defanzivu i na tajn način slomili tim iz grada svetlosti za - 2:0 u Evroligi
Baš kao u pesmi Partizanovih navijača! Malo ko je imao bilo kakva očekivanja od crno-belih pred start sezone, ali su crno-beli na putu da demantuju sve i pokažu da se na Parni valjak i te kako može i mora računati u ovoj sezoni. Posle odlične predstave koju je Partizan Mozzart Bet pružio protiv Milana, pogotovo u defanzivi, nova recka udarena je i u gradu svetlosti. Ekipa Đoana Penjaroje savladala je u drugom kolu Evrolige Pariz - 79:92 za savršen start nadmetanja u elitnom klupskom takmičenju.
Već posle Milana zavladala je blaga euforija među pristalicama crno-belih, a večerašnje izdanje dovešće do potpunog transa i porasta apetita, a kako da to i ne bude slučaj ako se uzme u obzir način na koji Parni valjak igra na startu Evrolige. Defanziva, a još više brze ruke postaće definitivno zaštitni znak izabranika Đoana Penjaroje. Osetili su Manekeni kako to izgleda kada pipke puste Luka Vildoza i Alesandro Pajola, a večeras je crno-bele "džeparoše" videla i uglađena publika u glavnom gradu Francuske.
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Čuda je činio Luka Vildoza, kao da je u sebi imao nešto što privlači lopte u njegovo naručje. Argentinac je sekao pasove, krao žive lopte i bio prava napast za nemoćnog rivala, a meč završio sa čak šest ukradenih lopti. Verovali ili ne veliki doprinos u defanzivi imao je i Karlik Džons. Zna se da je on najlošiji defanzivac Partizana, ali je verovatno inspirisan saigračima i on bio sjajna u ovom segmentu igre i ukrao domaćinu tri poseda, dok je ekipno Partizan Mozzart Bet ukrao čak 14 lopti Parizu. Prava odbrambena mašina postao je Partizan Mozzart Bet iz koje u potpunosti proizilazi razigrana igra u napadu.
A, kada je reč ofanzivi i tu ne manjka hvalospeva. Uz već standardnog Karlika videli smo izuzetni inspirisanog Tonjeja Džekirija. Nigerijski centar bio je najzaslužniji za to što su gostu u trećem kvartalu preuzeli inicijativu. Sve ovo su glavne uloge, ali bi priznanje za najbolju sporednu večeras moglo da se dodeli Kajlu Olmanu. Američki bek je u poslednjem kvartalu imao nekoliko izuzetno kvalitetnih ofanzivnih poteza u kojima je Parnom valjku doneo neke veoma značajne poene, možda i ključne za konačni trijumf. Kada se pogleda lista strelaca, predvodi je Karlik Džons sa 20 poena i pet asistencija, dok su iza njega ostali Luka Vildoza sa 16, odnosno Džekiri sa 15.
Crno-beli su tek drugi put u klupskoj istoriji počeli sezonu sa dve pobede u Evroligi. Možda bi ovo mogao da bude nagoveštaj nečeg velikog i to u situaciji kojoj se malo ko tome nadao, ali ako se po jutru dan poznaje, onda... Da ne ureknemo!
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Očajno je Partizan počeo utakmicu u Parizu. Crno-beli nisu mogli da se naviknu na agresivnost i brzinu rivala, te je domaćin vrlo brzo došao do dvocifrene prednost. Pokušao je Đoan Penjaroja da pronađe petorku sposobnu da odgovori na način igre francuskog tima. Ipak, ono što je vratilo Parni valjak u igru bio je Karlik Džons. Plej je počeo da igra u prepoznatljivom ritmu, te tako pokrenuo crno-bele sa mrtve tačke. Priključili su se i ostali igrači iz spoljne linije, ali se stiče utisak da je Pariz uvek imao rešenje u Džonu Rodenu ili Ti Džeju Vorenu. Jesu Beograđani zaostajali samo tri poena posle uvodnog kvartala, ali je klub iz Humske konstantno jurio i bio u minusu, često i na rubu dvocifrenog.
Nastavio se ovaj trend i početkom druge četvrtine, koju je Pariz počeo bolje. Ipak, tražili su gosti trojku i konačno je našli preko Luke Vildoze, ali je Pariz odbio i ovaj nalet, te ponovo naterao Partizan Mozzart Bet da juri zaostatak, ali i igrače Pariza. Doduše, domaćin je iz te svoje tranzicione i brze igre pravio dosta grešaka, ali Penjarojin tim to nije uspevao da materijalizuje. Osetno je bilo da crno-beli igraju sa skraćenom rotacijom, ali je imao raspoloženog Lamara Stivensa. Nekadašnji igrač upravo Pariza bio je najveća pretnja van linije 6,75 i tako držao crno-bele na pristojnom zaostatku u odnosu na domaćina. Nije mogao Partizan da zaštiti defanzivni skok, Parižani su imali u više navrata po nekoliko ekstra poseda u jednom napadu i upravo su ovakve situacije čuvale plus na strani tima iz grada svetlosti.
Imali su Penjarojini izabranici priliku da poravnaju u finišu poluvremena, ali je Stivens požurio i izgubio loptu, dok je na drugoj strani to iskoristio Nadir Hifi. Sam finiš poluvremena pripao je u potpunosti Beograđanima. Konačno se Partizanu ukazao Itan Tompson. Reprezentativac Portorika je u poslednjem minutu prvog poluvremena pogodio trojku i doneo potpuni egal, praktično prvi od starta utakmice, dok su gosti došli do prednosti posle polovičnih bacanja Nikole Tanaskovića. Potpuni trans dupke pune tribine sa navijačima crno-belih nastao je uz zvuk sirene za kraj druge četvrtine. Lopta se našla u rukama Arijana Lakića, a on je ispalio i pogodio za plus četiri na velikom odmoru.
Igralo se spuštenog garda i na početku nastavka. Mirna ruka Tonjeja Džekirija čuvala je plus na strani Partizana, ali je Pariz dalekometnom paljbom održavao konstantan priključak. Posle ofanzivnih, pokazao je Džekiri i defanzivne veštine. Na to se nadovezala saradnja sa Karlikom, koja je zadavala probleme odbrani Parižana. Partizan Mozzart Bet je čuvao prednost, ali su šut i skok rivala i dalje mučili crno-bele. Nije bilo Kaverijusa Hejsa u ovim momentima, te je Partizan Mozzart Bet igrao u prilično skraćenoj rotaciji.
Razigrao se i Nadir Hifi i delovalo je kao da momenat prelazi na stranu Pariza. Međutim, došle su do izražaja brze ruke Luke Vildoze i Alesandra Pajole koji su krenuli da "pljačkaju" Hifija i saigrače. Posebno će ostati upečatljiva Vildozina krađa lopte u finišu treće četvrtine, kada je iz skoka presekao pas Trevisa Etijena i završio kontru laganim polaganjem. Otišli su gosti na plus sedam, ali je Sebastijan Herera pogodio trojku, pa je pred poslednjih 10 minuta ostala ista razlika kao na poluvremenu.
Parni valjak je nastavio iz defanzive da da dolazi do lakih poena u napadu. Ređali su se potezi Karlika Džonsa, Nikole Tanaskovića i Kajla Olmana, te su crno-beli prvi put otišli na dvocifreni plus. Na drugoj strani Voren je bio taj koji je preuzeo odgovornost u igri domaćina. Pariz je gledao da uvede utakmicu u haos i tempo koji njemu odgovora, međutim, pronalazili su gosti načine da odbiju nalete francuskog kluba. Rastrčali su se crno-beli, pogotovo Vildoza. Argentinac je večeras bio nerešiva enigma za domaćina na oba kraja parketa. Prednost crno-belih je narasla na nedostižnu razliku, iako je Partizan Mozzart Bet malo brljao u završnici, trijumf crno-belih na kraju se nije dovodio u pitanje, pa tako Parni valjak posle dva odigrana kola gleda Evropu gotovo sa samog vrha.
EVROLIGA, 2. kolo
Pariz – Partizan Mozzart Bet 79:92
/18:15, 22:29, 23:23, 16:15/
Dvorana: Adidas arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis i Serđo Manuel
Pariz: Voren 14, Hifi 19, Tarpi, Kavalij 2, Nilikina 3, Erera 9, Roden 14, Etijen 7, Dokosi 0, Faje 3, Morgan 6, Homes
Partizan: Olman 10, Džons 19, 5as, Vildoza 16, 6stl, Tompson 3, Nakić 0, Tanasković 9 , Hejs 2, Lakić 3, Stivens 8, Džekiri 15, 7sk, Pajola 6, 5as, Si
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
Dubai - Barselona 94:87
/Kabengele 21 - Panter 25/
Žalgiris - Olimpijakos 91:93
/Tubelis 19 - Vezenkov 18/
Efes - Real Madrid 94:84
/Doužer 18 - Kampaco 16/
Fenerbahče - Bajern 100:76
/Horton Taker 19 - Vašington 20/
Crvena zvezda - Hapoel 80:81
/Batler 19 - Brajant 18/
Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85
/Gudurić 14 - Dijara 15/
Valensija - Baskonija 111:88
/Bruks 14 - Sedekerskis 16/
Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92
/Hifi 15 - Džons 20/
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenama