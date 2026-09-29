Parni valjak melje, nema stajanja! Partizan Mozzart Bet "opljačkao" i Pariz za start iz snova

Čuda je činio Luka Vildoza , kao da je u sebi imao nešto što privlači lopte u njegovo naručje. Argentinac je sekao pasove, krao žive lopte i bio prava napast za nemoćnog rivala, a meč završio sa čak šest ukradenih lopti. Verovali ili ne veliki doprinos u defanzivi imao je i Karlik Džons . Zna se da je on najlošiji defanzivac Partizana, ali je verovatno inspirisan saigračima i on bio sjajna u ovom segmentu igre i ukrao domaćinu tri poseda, dok je ekipno Partizan Mozzart Bet ukrao čak 14 lopti Parizu. Prava odbrambena mašina postao je Partizan Mozzart Bet iz koje u potpunosti proizilazi razigrana igra u napadu.

A, kada je reč ofanzivi i tu ne manjka hvalospeva. Uz već standardnog Karlika videli smo izuzetni inspirisanog Tonjeja Džekirija. Nigerijski centar bio je najzaslužniji za to što su gostu u trećem kvartalu preuzeli inicijativu. Sve ovo su glavne uloge, ali bi priznanje za najbolju sporednu večeras moglo da se dodeli Kajlu Olmanu. Američki bek je u poslednjem kvartalu imao nekoliko izuzetno kvalitetnih ofanzivnih poteza u kojima je Parnom valjku doneo neke veoma značajne poene, možda i ključne za konačni trijumf. Kada se pogleda lista strelaca, predvodi je Karlik Džons sa 20 poena i pet asistencija, dok su iza njega ostali Luka Vildoza sa 16, odnosno Džekiri sa 15.

Crno-beli su tek drugi put u klupskoj istoriji počeli sezonu sa dve pobede u Evroligi. Možda bi ovo mogao da bude nagoveštaj nečeg velikog i to u situaciji kojoj se malo ko tome nadao, ali ako se po jutru dan poznaje, onda... Da ne ureknemo!

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Očajno je Partizan počeo utakmicu u Parizu. Crno-beli nisu mogli da se naviknu na agresivnost i brzinu rivala, te je domaćin vrlo brzo došao do dvocifrene prednost. Pokušao je Đoan Penjaroja da pronađe petorku sposobnu da odgovori na način igre francuskog tima. Ipak, ono što je vratilo Parni valjak u igru bio je Karlik Džons. Plej je počeo da igra u prepoznatljivom ritmu, te tako pokrenuo crno-bele sa mrtve tačke. Priključili su se i ostali igrači iz spoljne linije, ali se stiče utisak da je Pariz uvek imao rešenje u Džonu Rodenu ili Ti Džeju Vorenu. Jesu Beograđani zaostajali samo tri poena posle uvodnog kvartala, ali je klub iz Humske konstantno jurio i bio u minusu, često i na rubu dvocifrenog.

Nastavio se ovaj trend i početkom druge četvrtine, koju je Pariz počeo bolje. Ipak, tražili su gosti trojku i konačno je našli preko Luke Vildoze, ali je Pariz odbio i ovaj nalet, te ponovo naterao Partizan Mozzart Bet da juri zaostatak, ali i igrače Pariza. Doduše, domaćin je iz te svoje tranzicione i brze igre pravio dosta grešaka, ali Penjarojin tim to nije uspevao da materijalizuje. Osetno je bilo da crno-beli igraju sa skraćenom rotacijom, ali je imao raspoloženog Lamara Stivensa. Nekadašnji igrač upravo Pariza bio je najveća pretnja van linije 6,75 i tako držao crno-bele na pristojnom zaostatku u odnosu na domaćina. Nije mogao Partizan da zaštiti defanzivni skok, Parižani su imali u više navrata po nekoliko ekstra poseda u jednom napadu i upravo su ovakve situacije čuvale plus na strani tima iz grada svetlosti.