Micić veruje da će Zvezda da klikne: Traže se, kad ima puno talenta ima i puno ega
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 23:13
"Nisam imao pojma koliko sam puta šutnuo. Nisam dugo šutnuo ovoliko lopti, lep je osećaj", kaže košarkaš Hapoela posle pobede
Propisno se ispromašivao, ali je na kraju bio čovek odluke. Iako je Elajdža Brajant bio najefikasniji u pobedi Hapoela iz Tel Aviva nad Crvenom zvezdom (81:80), ključnu ulogu je u finišu meča odigrao Vasilije Micić pogodivši dve trojke kada se utakmica lomila.
Nakon meča u kom je prošao put od potencijalnog tragičara zbog ispaljenih promašaja do apsolutnog junaka pobede, Micić je izneo utiske o trijumfu nad crveno-belima.
“Timski gledano, mislim da smo dobri bili generalno. Kraj je malo ličio na haos, ali dobro smo kontrolisali igru. Elajdža je baš dobro igrao prvo poluvreme, držao nas sve vreme, donosio dobre odluke. Mi imamo talenta na pretek, neke stvari treba da budu bolje. Oni su se vraćali konstantno, i uz pomoć navijača, naravno, ali zaslužili smo pobedu. Individualno, ja sam se našutirao, ali dobro, šta je tu je“, rekao je Micić posle meča.
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Srpski reprezentativac se potom osmehnuo na pitanje o velikom broju uzetih šuteva (ispalio 14 trojki, skoro polovinu čitave ekipe (30), a pogodio samo tri), istakavši da nije ni bio svestan koliko je puta uputio loptu ka košu.
“Pa, šta da radim? Nisam imao pojma koliko sam puta šutnuo, ali tražio sam se celu utakmicu i na kraju su ušle. Nisam dugo šutnuo ovoliko lopti, lep je osećaj“.
Micić se potom osvrnuo i na igru protivnika čija mu se izdanja na startu sezone, uprkos ostvarenim porazima, dopadaju.
“Gledao sam protiv Žalgirisa, bili su bolji tim, imali te momente kada su oscilirali, ali kada imaju dobru energiju, kada su koncentrisani, zaista imaju dosta talenta. Novi je sistem, to je očigledno, ali ne mislim da izgledaju loše. Večeras su imali dobre momente, traže se kao ekipa, kad ima puno talenta ima i puno ega, neke stvari kojima i mi dosta teško upravljamo od prošle sezone, ali bolje imati talenta nego nemati. Verujem da će i kod njih u jednom trenutku sve da klikne“.
Na kraju, prokomentarisao je i izjavu trenera Dimitrisa Itudisa, koji je pre meča poručio da dobro zna šta može da očekuje od njega, objasnivši kako funkcioniše njihov odnos i koliko mu znači velika minutaža.
“Nemam pojma ha-ha-ha. On je trener koji priča dosta, ima harizmu, otvoren je prema igračima, od svakoga traži po 15 stvari, ali igra je nepredvidiva. Ja sam se prošle godine tražio, imao sam dobar početak, pa sam se izgubio u sredini sezone, pa sam je, rekao bih, dobro završio. Gradi se poverenje između nas dvojice, na kraju me je pustio da igram tridesetak minuta, ja sam u tome najkomforniji i to je najvažnije“, zaključio je srpski košarkaš.