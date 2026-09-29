Micić veruje da će Zvezda da klikne: Traže se, kad ima puno talenta ima i puno ega

Propisno se ispromašivao, ali je na kraju bio čovek odluke. Iako je Elajdža Brajant bio najefikasniji u pobedi Hapoela iz Tel Aviva nad Crvenom zvezdom (81:80), ključnu ulogu je u finišu meča odigrao Vasilije Micić pogodivši dve trojke kada se utakmica lomila.

Nakon meča u kom je prošao put od potencijalnog tragičara zbog ispaljenih promašaja do apsolutnog junaka pobede, Micić je izneo utiske o trijumfu nad crveno-belima.

“Timski gledano, mislim da smo dobri bili generalno. Kraj je malo ličio na haos, ali dobro smo kontrolisali igru. Elajdža je baš dobro igrao prvo poluvreme, držao nas sve vreme, donosio dobre odluke. Mi imamo talenta na pretek, neke stvari treba da budu bolje. Oni su se vraćali konstantno, i uz pomoć navijača, naravno, ali zaslužili smo pobedu. Individualno, ja sam se našutirao, ali dobro, šta je tu je“, rekao je Micić posle meča.