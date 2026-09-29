Navaro: Odgovornost 200% moja, srećom ne razumem srpski

Naravno da ima stvari koje nisu valjale i naravno da Zvezda može bolje. I sigurno je toga svestan trener Ibon Navaro . Sada je na izuzetno teškom testu da probudi i trgne ekipu pred utakmicu sa Anadolu Efesom koja je na programu već u četvrtak.

Doživela je Crvena zvezda novi poraz u Evroligi. Ovoga puta od Hapoela iz Tel Aviva. Još jedan dobar tim je nadigrao crveno-bele, pa za pravljenje neke tenzične atmosfere nema potrebe.

Posle utakmice sa Hapoelom, Navaro je govorio na konferenciji za medije.

"Mislim da smo loše počeli utakmicu defanzivno, Hapoel je vezivao poene previše lako. Mislim da je druga deonica bila dobra, poveli smo, ali su onda oni napravili seriju 11:0. Oduzeli su nam momentum i nismo uspeli opet da ga promenimo. Miljenović je u trećoj deonici promenio energiju, no promašili smo neke zicere. U četvrtoj smo se takmičili i borili, igrali smo dobru odbranu, ali opet smo promašili neke šuteve da smanjimo zaostatak na jedan-dva poena. Micić nas je na kraju ubio i nismo imali više šansi. Pravili smo loše faulove u bonusu i dozvoljavali previše ofanzivnih skokova". Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Kris Džons nije igrao u četvrtoj deonici, dok je Džonatan Motli opet loše odigrao.

"Džons je dobro započeo, ali su ga napadali konstantno u odbrani. Mučio se i probali smo sa Nikom i Stefanom. Nismo hteli da igramo sa dva plejmejkera, samo zato ga nije bilo. Motli se i dalje muči. Treba nam, definitivno. Mora da nađe ritam, a na nama je da mu u tome pomognemo".

Bilo je dosta oscilacija u igri.

"Potebna je mnogo dublja analiza za to. Naš tim je veoma emotivan i još nije u stanju da prihvati greške. Svi promašeni šutevi su nam oduzeli energiju, gubili smo koncentraciji i kasnili u odbrani. U bitnim momentima smo gubili borbu pod košem, dozvolili smo nekoliko skokova. Moramo da promenimo neke navike. Igrači imaju loše navije, reaguju na prvo grešku. To se dešavalo prošle godine. Ovaj tim je bio peti u odbrani pozicionih napada prošle sezone, a prva četiri su otišla na Fajnal for. Treba da napravimo neke promene".