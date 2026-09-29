Ledej u svom stilu: Ne možeš da pojedeš slona u jednom zalogaju

Dao je zanimljivo objašnjenje o trenutnom stanju ekipe. "Moramo još da se pronađemo i da napredujemo. Dobro je kada imaš u istoj ekipi neke od najboljih evropskih igrača. Idemo dan po dan. Kao što bi moj otac rekao, ne možeš da pojedeš slona u jednom zalogaju. Ideš zalogaj po zalogaj. Ozbiljan sam".

Posle meča, izneo je utiske. "Na kraju utakmice igrali smo dobru odbranu. Kontrolisali smo njihovu igru u tranziciji. Oni žive od protivničkih promašaja i trčanja, tako da smo mi to iskontrolisali. Na kraju smo igrali i dobru odbranu. Borili smo se, pobedili smo zbog toga" .

Nije samo fizička sprema bitna.

"Kao što uvek kažem, ja sam jedan od najspremnijih igrača u Evropi. Imam beleške, rutine, razne stvari. Treba i da izađemo na parket i samo da igramo, da verujemo jedni u druge, da napravimo bratstvo u ekipi. Samo da idemo dan po dan i bićemo gde hoćemo".

Kakve su to beleške?

"Čoveče, da vidiš moju svesku, mislio bi da su škrabotine, da je nešto na kineskom ili kao da sam doktor. Baš tako. Kao da rešavam hemijske probleme. Samo hoću da bude spreman na svaki način da pomognem timu".

Kakvu saradnju ima sa Itudisom?

"Drago mi je što u ovom trenutku u karijeri imam priliku da kažem da sam radio sa raznim vrhunskim trenerima kao što su on, Obradović, Šaras. Svi slično pričaju, ali njegov stil igre i kakav je kao trener je mnogo drugačiji od njih, iako su ista škola. Drago mi je što sarađujem sa njim i trenutnim saigračima. Nastavljam i ja da rastem zbog toga i hoću da budem najbolji", zaključio je.