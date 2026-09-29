Penjaroja nakon pobede: Moramo da igramo kao tim; imamo najvažnije navijače na svetu
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 23:30
Španski trener govorio je nakon pobede Partizan Mozzart Beta protiv Pariza - 92:79
Partizan je stigao do prve pobede na gostovanju ove sezone, pošto je na gostovanju savladao Pariz (92:79) i tako nastavio dobar niz na startu Evrolige. Crno-beli su posle nešto sporijeg početka uspeli da podignu energiju, nametnu svoj ritam i meč privedu kraju u svoju korist.
Trener Partizana Đoan Penjaroja posle utakmice je na konferenciji za medije istakao da je posebno zadovoljan reakcijom ekipe, zajedničkom igrom i odbranom, koja je prema njegovim rečima bila ključ da njegov tim preuzme kontrolu nad utakmicom.
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Španski stručnjak prvo se osvrnuo na reakciju svog tima posle uvodnih minuta i način na koji su crno-beli uspeli da preuzmu kontrolu nad mečom.
"Srećan sam zbog važne pobede za nas, prve na gostovanju. Posebno sam zadovoljan jer je tim veoma dobro odreagovao nakon prva tri-četiri minuta utakmice. Mislim da tada nismo igrali sa energijom sa kojom moramo da se takmičimo protiv Pariza, ali nakon toga smo zaigrali sa mnogo više energije, bili smo pažljivi i na kraju mislim da smo kontrolisali ritam utakmice. Moramo da igramo zajedno, nebitno da li neko igra jedan ili pet minuta".
Na pitanje koliko mu znači podrška navijača Partizana, koji ekipu prate gde god da igra, odgovorio je:
"To je veoma važno. Imam sreće, jer je veliko iskustvo biti trener Partizana. Prošle sezone slična situacija je bila u Parizu. Imamo najvažnije navijače, ne samo u Evropi, već na svetu".
Govoreći o igri Pariza, dodao je:
"Pariz ima veoma talentovane igrače, posebno Hifija, Etjena i Vorena, i nije ih lako kontrolisati. Zato je za nas bilo veoma važno da igramo zajedno u odbrani i veoma smo srećni zbog načina na koji smo to uradili. Oni su imali 21 izgubljenu loptu, a mi smo imali 14 ukradenih, što je veoma važno za nas".