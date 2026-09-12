Banjaluka na nogama: Obračun glavnih kandidata za titulu

A u centru pažnje svakako će biti duel dve najbolje ekipe u BiH. Borac i Zrinjski izlaze na megdan (20.45) u Banjaluci u meču koji može mnogo doneti, ali isto tako i mnogo uzeti.

Kada se sastaju Borac i Zrinjski, tabela često postane samo statistika. Jer ovo odavno nije obična utakmica. Ovo je sudar ekipa koje su poslednjih godina navikle da odlučuju o najvažnijim stvarima u Premijer ligi. Borac i Zrinjski su poslednjih godina postali konstanta BiH fudbala. Jedni osvajaju prvenstva, drugi ih smenjuju. Jedni podižu Kup, drugi odgovaraju titulom. I tako iz sezone u sezonu. Gradski stadion u Banjaluci čeka veliki obračun. Aktuelni šampion protiv osvajača Kupa. Borac protiv Zrinjskog. Deset bodova protiv maksimalnih 18. Tim koji brani krunu protiv ekipe koja je prvenstvo otvorila bez greške. I sve to već u sedmom kolu.

20.45: (2,00) Borac Banjaluka (3,30) Zrinjski (3,60)

Borac je sezonu otvorio u nešto drugačijem ritmu od rivala. Tri pobede, remi i poraz iz pet utakmica. Devet postignutih i četiri primljena gola. Banjalučani su slavili protiv Veleža, Čelika i Željezničara, remizirali sa Radnikom, a onda na Koševu doživeli prvi prvenstveni poraz. I sada sledi odgovor. Jer Borac nema nameru da titulu koju je osvojio prošle sezone prepusti bez velike borbe.

Posebna priča je evropski ritam. Banjalučani su paralelno sa prvenstvom imali i obaveze na međunarodnoj sceni, što znači da se od prvaka traži da izdrži ono što je možda i najteži deo sezone — da istovremeno juri rezultate na dva fronta. Međutim, Borac je već pokazao da želi upravo to. Evropa jeste važna. Velika scena je izazov, ali domaće prvenstvo ostaje prioritet. Odbrana titule nije fraza, već cilj. Iz tog razloga, vrlo bitno će za domaće biti osvojiti bodove, jer u suprotnom Zrinjski će već na startu imati pozamašnu zalihu. Međutim, Vinka Marinovića, trenera Borca, muče problemi sa povredama njegovih igrača.

"Povređeni su Grahovac i Vuković koji se polako već priključuje treninzima. Tu je naravno još i Milak koji je isto tako dobio jedan udarac u prošlom derbiju sa Željezničarom. Imamo sad i povredu Esitija, koja je ozbiljnije prirode i verovatno na njega nećemo moći da računamo četiri sedmice. Povreda je takve prirode da su oštećeni i spoljni i unutrašnji ligamenti zgloba, i ona sigurno zahteva malo duže vreme oporavka", rekao je Marinović, uz napomenu da još neki igrači vuku sitne povrede i pitanje je kakav tim će istrčati na teren protiv Mostaraca.

Iskusni stručnjak očekuje dobru igru svog tima.

"Moramo od prvog minuta da budemo maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo koncentrisani. Želimo od starta da budemo agresivni, dakle da mi budemo ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji nakon izgubljene lopte, jer Zrinjski je isto tu jako kvalitetan. Ali, igramo na našem terenu i očekujem od ekipe da da svoj maksimum. Očekujem da budemo koncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda".

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Zrinjski u novu sezonu nije ušao samo sa velikim ambicijama, već i sa novim čovekom na klupi. Simon Rožman preuzeo je Plemiće sa jasnim zadatkom – nastaviti tamo gde se stalo i ostati u samom vrhu BiH fudbala. Početak nije bio idealan. Evropa je donela razočaranje. Mostarski tim je eliminisan od islandskog Valura, nakon poraza 0:1 u gostima i remija 2:2 u Mostaru. Evropska priča završena je mnogo ranije nego što su Mostarci želeli, pa je fokus vrlo brzo morao da bude prebačen na domaće prvenstvo.

A tamo – potpuno druga slika. Zrinjski je odgovorio na najbolji mogući način. Šest utakmica, šest pobeda. Maksimalnih 18 bodova i mesto na vrhu tabele. Petnaest postignutih i samo četiri primljena gola. Kao da je evropski neuspeh samo dodatno probudio ekipu. Ekipa koja trenutno izgleda gotovo nezaustavljivo. Šest od šest. Lider. Najbolja odbrana u ligi. Maksimalan učinak. I dovoljno samopouzdanja da u Banjaluku ne dolazi da čuva ono što je osvojila, već da uzme još tri boda. Rožman je tako dobio ono što svaki trener želi kada preuzme veliki klub – rezultate i mir.

18.00: (1,70) Široki Brijeg (3,45) BSK Banjaluka (4,90)

Sa svakom pobedom raste i samopouzdanje, a Zrinjski je do derbija sa Borcem stigao kao jedina ekipa sa stopostotnim učinkom. Znaju i u njihovom taboru da je ovo pravi test.

"Znamo kome idemo u goste, aktuelnom šampionu BiH. Poslednjih godina se pokazalo da je ovo pravi derbi. Borac je odlična ekipa, sjajni su u posedu lopte, a uz nas su najbolji u ligi. Izborili su i Ligu konferencije drugi put u tri godine, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu", rekao je pomoćnik u stručnom štabu Andrej Kvas i dodao:

"Krenuli smo vrhunski i 100% smo zadovoljni sa šest pobeda. Ipak, ne zavarava nas to što Borac ima utakmicu manje i osam bodova zaostatka. Imamo svoj plan i put. Ovo jeste važna utakmica, ali sezona je tek počela. Kada ekipa pobeđuje, nema potrebe za velikim promenama. Imamo jednu ili dve dileme", kaže Kvas.

Poslednji put kada su se ova dva tima sastala u Banjaluci, slavio je Zrinjski. Ovoga puta Borac ima priliku za revanš, a lider prvenstva za još jednu potvrdu da je spreman za najveće izazove.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 7. KOLO

Petak

Čelik – Radnik 3:2 (2:1)

/Mašić 9, 16, 58 – Teodorović 39, 50/

Subota

18.00: (1,70) Široki Brijeg (3,45) BSK Banjaluka (4,90)

20.45: (2,00) Borac Banjaluka (3,30) Zrinjski (3,60)

Nedelja

18.30: Sloga - Željezničar

20.45: (3,05) Velež (3,15) Sarajevo (2,30)

***kvote su podložne promenama