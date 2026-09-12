Vezenkov nakon trojke za pobedu protiv Zvezde: Nisam na 100%

Pre svega, mora i da reši problem sa laktom. "Nisam 100% spreman. Radimo na problemu sa laktom, ali nažalost nemamo vremena za treninge ili bilo šta slično. Moram da se borim s tim. Ne volim kada me bilo šta ometa, ali i to je deo sporta".

Dodao je i da protiv Zvezde ekipa nije izgledala sjajno.

"S druge strane, mislim da danas nismo bili dobri, posebno u odbrani. Smatram da nam je dužnost da kroz ovo malo treninga što imamo, kao i kroz utakmice, napredujemo i što pre pronađemo pravu hemiju. Potrebne su nam ove prijateljske utakmice, sa ekipama koje imaju iste ili slične ciljeve kao i mi, jer zvanične utakmice počinju sledeće nedelje. Moramo biti spremni za to".

Vezenkov je prošle sezone i zvanično upisao svoje ime u istorijske evroligaške knjige. Jeste bio MVP, najbolji igrač i tako dalje, ali nije bilo to-to dok nije mogao da kaže za sebe da je šampion. Sada kada to jeste, evidentno je gladan da odbrani trofej sa Olijem.