Vezenkov nakon trojke za pobedu protiv Zvezde: Nisam na 100%
Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 11:58
Bugarin ima problema sa laktom
Iskusno i dominantno. Tako je odigrao Saša Vezenkov protiv Crvene zvezde. Uspostavio je dominaciju i sa 22 poena i trojkom za pobedu protiv Beograđana najavio još jednu sjajnu sezonu.
Biće ona, ipak, nešto drugačija u odnosu na ostale. Moraće Vezenkov da nauči da igra sa Žanom Monterom i Kodijem Milerom Mekintajerom, dok istovremeno treba da nastavi da deli loptu sa Tajlerom Dorsijem i Evanom Furnijeom.
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Pre svega, mora i da reši problem sa laktom.
"Nisam 100% spreman. Radimo na problemu sa laktom, ali nažalost nemamo vremena za treninge ili bilo šta slično. Moram da se borim s tim. Ne volim kada me bilo šta ometa, ali i to je deo sporta".
Dodao je i da protiv Zvezde ekipa nije izgledala sjajno.
"S druge strane, mislim da danas nismo bili dobri, posebno u odbrani. Smatram da nam je dužnost da kroz ovo malo treninga što imamo, kao i kroz utakmice, napredujemo i što pre pronađemo pravu hemiju. Potrebne su nam ove prijateljske utakmice, sa ekipama koje imaju iste ili slične ciljeve kao i mi, jer zvanične utakmice počinju sledeće nedelje. Moramo biti spremni za to".
Vezenkov je prošle sezone i zvanično upisao svoje ime u istorijske evroligaške knjige. Jeste bio MVP, najbolji igrač i tako dalje, ali nije bilo to-to dok nije mogao da kaže za sebe da je šampion. Sada kada to jeste, evidentno je gladan da odbrani trofej sa Olijem.