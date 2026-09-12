Finiks pet meseci bez prvog centra
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 11:10
Mark Vilijams operisao rame
Finiks Sansi su ostali bez prvog centra Marka Vilijamsa nakon što je on operisao hrskavicu levog ramena, pa se očekuje da će odsustvovati sa terena duži vremenski period.
Prema izveštajima, očekuje se da će Vilijams zbog povrede pauzirati najmanje pet meseci. Ovaj 216 cm visoki i 24 godine star košarkaš, koji je potpisao potpuno garantovani trogodišnji ugovor vredan 38.000.000 dolara, povredio se tokom nedavnog treninga u među-sezoni.
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Iza sebe je imao najzdraviju sezonu u svojoj četvorogodišnjoj NBA karijeri, odigravši 60 utakmica, nakon što mu je prethodni rekordan broj bio 44. Prosečno je beležio 11,7 poena, osam skokova i 0,9 blokada za 23,6 minuta po meču.
Vilijams je u Finiks stigao u trejdu tokom drafta 2025. godine. Vilijams je preuzeo ulogu prvog centra Sansa i bio je deo ekipe koja je pomogla Finiksu da nadmaši predsezonska očekivanja i izbori plasman u plej-of u kome ipak nisu mogli mnogo protiv Oklahome.
Vilijamsovo mesto u startnoj petorci mogao bi da preuzme Kaman Maluač iz Južnog Sudana. Mladi centar (19) iza sebe ima tešku ruki sezonu u kojoj nije mnogo igrao. Upisao je 46 nastupa, ali je bio samo devet minuta prosečno na terenu.
Iako njegova prva NBA sezona nije prošla onako kako se očekivalo, pokazao je vrhunski potencijal tokom Letnje lige u kojoj je dominirao. Prosečno je beležio 19,5 poena, 12,8 skokova i dve blokade po utakmici, uz šut za tri poena od 40%.
Maluač će verovatno deliti minute sa Ohom Igodarom, ali njegova prednost jeste to što je mlađi i ima veći potencijal, pa će Finiks sigurno želeti što više da ga razvija.