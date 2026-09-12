Finiks pet meseci bez prvog centra

Finiks Sansi su ostali bez prvog centra Marka Vilijamsa nakon što je on operisao hrskavicu levog ramena, pa se očekuje da će odsustvovati sa terena duži vremenski period.

Prema izveštajima, očekuje se da će Vilijams zbog povrede pauzirati najmanje pet meseci. Ovaj 216 cm visoki i 24 godine star košarkaš, koji je potpisao potpuno garantovani trogodišnji ugovor vredan 38.000.000 dolara, povredio se tokom nedavnog treninga u među-sezoni.